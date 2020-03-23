Спецквитки в Києві: як виглядає "карантинна" перепустка на громадський транспорт

З 23 березня через карантин в Києві зупиняється пасажирський транспорт і скористатися ним зможуть лише ті, хто отримав спеціальний пропуск. Фото карантинного "спецквитка" опублікував "24 канал".

Так, в КМДА раніше киян попередили, що їздити в транспорті можна тільки при наявності спеціального квитка для проїзду в міському транспорті, посвідчення особи, а також при наявності засоби індивідуального захисту - медичної маски, яку можна зробити своїми руками.

Спецпропуск в транспорт у Києві. Фото: 24 канал

Як захиститися від коронавірусу:

уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ – мінімальна дистанція - 1,5 метра;

не торкайтеся до свого обличчя, в тому числі до очей, носа і рота;

термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птиця;яйця;

у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавірусу

Раніше Українські Новини писали, що пасажири з спецквитками зможуть придбати квитки або користуватися проїзними і іншими способами оплати проїзду у столиці під час карантину.

Тим часом за добу у світі кількість хворих на коронавірус збільшилася на 29 422 випадку (всього 333 966), жертвами вірусу стали 14 606 осіб (1 632 за останню добу).

Також у Львівській області коронавірус підозрюють майже у 100 осіб.