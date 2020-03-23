Проезд по спецбилетам в Киеве: сколько и как оплачивать проезд во время карантина

В то время, как Киев остановил пассажирский транспорт, в столице отдельные категории пассажиров со спецбилетами должны оплачивать проезд без изменений. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Так, Поворозник сообщил, что пассажиры со спецбилетами смогут приобрести билеты или пользоваться проездными и другими способами оплаты проезда в столице.

"Во избежание каких-либо манипуляций, сообщаю, что проезд в общественном транспорте, который перевозить только отдельные категории пассажиров, будет осуществляться не бесплатно. То есть, пассажиры с спецпропусками, пользуясь общественным транспортом по определенным маршрутам, смогут приобрести билет, воспользоваться проездным, карточкой киевлянина или Kyiv Smart Card", - сообщил Николай Поворозник.

Также он призвал киевлян,, которые не работают в отраслях, обеспечивающих жизнедеятельность страны и города, и которые без спецбилетов, не "брать штурмом" автобусы, троллейбусы и трамваи.

Напоминаем, с понедельника, 23 марта, общественный транспорт столицы будет перевозить исключительно тех пассажиров, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни города и страны.

Кроме того, пассажирам нужно будет предъявлять специальный билет, который они должны получить в учреждении, предприятии или организации, где работают.

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