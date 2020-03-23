подписаться на рассылку
27.05 28.1
29 30.35
˟
23 марта 2020, понедельник, 09:11 760
Общество 2020-03-23T11:30:04+02:00
Українські Новини
Проезд по спецбилетам в Киеве: сколько и как оплачивать проезд во время карантина

Проезд по спецбилетам в Киеве: сколько и как оплачивать проезд во время карантина

Анна Рудык
Общественный транспорт, закрытие метро, оплата проезда, карантин в Киеве, Развозка
Транспорт
Транспорт

В то время, как Киев остановил пассажирский транспорт, в столице отдельные категории пассажиров со спецбилетами должны оплачивать проезд без изменений. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Так, Поворозник сообщил, что пассажиры со спецбилетами смогут приобрести билеты или пользоваться проездными и другими способами оплаты проезда в столице.

"Во избежание каких-либо манипуляций, сообщаю, что проезд в общественном транспорте, который перевозить только отдельные категории пассажиров, будет осуществляться не бесплатно. То есть, пассажиры с спецпропусками, пользуясь общественным транспортом по определенным маршрутам, смогут приобрести билет, воспользоваться проездным, карточкой киевлянина или Kyiv Smart Card", - сообщил Николай Поворозник.

Также он призвал киевлян,, которые не работают в отраслях, обеспечивающих жизнедеятельность страны и города, и которые без спецбилетов, не "брать штурмом" автобусы, троллейбусы и трамваи.

Напоминаем, с понедельника, 23 марта, общественный транспорт столицы будет перевозить исключительно тех пассажиров, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни города и страны.

Кроме того, пассажирам нужно будет предъявлять специальный билет, который они должны получить в учреждении, предприятии или организации, где работают.

Как сообщали Українські Новини, в Украину доставили партию тестов на коронавирус и аппараты ИВЛ из Китая.

Тем временем Украина на последнем месте среди европейских стран по количеству проведенных тестов.

А в США за сутки больше 7 тысяч новых зараженных коронавирусом.

Больше новостей о: Общественный транспорт закрытие метро оплата проезда карантин в Киеве Развозка

Киев остановил пассажирский транспорт: как живет с...
В Харькове разъяренные люди блокируют трамваи, про...
В Днипре вдвое подорожает проезд в трамвае, тролле...
Погода способствует карантину: в конце марта в Кие...
В США за сутки больше 7 тысяч новых зараженных коронавирусом. Данные на 23 марта
В Украину доставили партию тестов на коронавирус и аппараты ИВЛ из Китая
Новости
В Киеве произошел взрыв в гаражном кооперативе. Есть пострадавшие 11:31
Доллар внезапно сильно подорожал
Доллар на межбанке резко подорожал до 28,10-28,15 UAH/USD 11:29
Осужденный за насилие голливудский продюсер Вайнштейн в тюрьме заразился коронавирусом 11:24
Фонд Новинского закупил в Китае 10 аппаратов ИВЛ для региональных клиник 11:19
Украинцам на время карантина должны ежемесячно доплачиваьб 3 тыс. гривен пособия, - Аваков 11:09
больше новостей
Ударят морозы до -12 и заметет снегом: прогноз погоды на начало недели 21:00 Карта
Большинство украинцев переболеют коронавирусом в легкой форме, - Минздрав 08:51
Чтоб доплатить пенсионерам по 1000 гривен необходимо принять закон
Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен 08:34
Страховые взносы могут уменьшить пенсию: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30 Инфографика
В Италии от COVID-19 за сутки умерли 793 человека. Данные коронавируса на 22 марта 08:19 Карта
больше новостей
Большинство украинцев переболеют коронавирусом в легкой форме, - Минздрав 08:51
Сергей Вельможный
У второго депутата и его сына подтвердили коронавирус, - Шахов 22:28 Дополнено
Филарет Фото: УПЦ
Причина коронавируса — однополые браки, — Филарет 14:39
До 10 см снега: в Украину идут морозы, метели и шквалы ветра 13:19 Карта
Госуправление делами договорилось об авиаперелетах Зеленского в 2020 за 55 млн гривен 16:06 Документ
больше новостей
Стало известно, на сколько повысят пенсии при майской индексации
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok