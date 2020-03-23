Проїзд за спецквитками у Києві: чи зміниться вартість проїзду під час карантину

В той час, як Київ зупинив пасажирський транспорт, в столиці окремі категорії пасажирів зі спецквитками повинні оплачувати проїзд без змін. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Так, Поворозник повідомив, що пасажири з спецквитками зможуть придбати квитки або користуватися проїзними і іншими способами оплати проїзду в столиці. "Щоб уникнути будь-яких маніпуляцій, повідомляю, що проїзд у громадському транспорті, який перевозити лише окремі категорії пасажирів, буде здійснюватися не безкоштовно. Тобто, пасажири з спецперепустками, користуючись громадським транспортом за визначеними маршрутами, зможуть придбати квиток, скористатися проїзним, карткою киянина або Kyiv Smart Card", - повідомив Микола Поворозник. Також він закликав киян, які не працюють в галузях, що забезпечують життєдіяльність країни і міста, і які без спецквитків, не "брати штурмом" автобуси, тролейбуси і трамваї. Нагадуємо, з понеділка, 23 березня, громадський транспорт столиці буде перевозити виключно тих пасажирів, які їдуть на роботу на підприємства, що забезпечують критично важливі сфери життя міста і країни. Крім того, пасажирам потрібно буде пред'являти спеціальний квиток, який вони повинні отримати в установі, підприємстві чи організації, де працюють. Як повідомляли Українські Новини, в Україну доставили партію тестів на коронавірус і апарати ШВЛ з Китаю. Тим часом Україна на останньому місці серед європейських країн за кількістю проведених тестів. А в США за добу більше 7 тисяч нових заражених коронавірусом.