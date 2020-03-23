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23 березня 2020, понеділок, 09:11 37
Суспільство 2020-03-23T10:45:02+02:00
Українські Новини
Проїзд за спецквитками у Києві: чи зміниться вартість проїзду під час карантину

Проїзд за спецквитками у Києві: чи зміниться вартість проїзду під час карантину

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, карантин в Києві, закриття метро
Транспорт
Транспорт

В той час, як Київ зупинив пасажирський транспорт, в столиці окремі категорії пасажирів зі спецквитками повинні оплачувати проїзд без змін. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Так, Поворозник повідомив, що пасажири з спецквитками зможуть придбати квитки або користуватися проїзними і іншими способами оплати проїзду в столиці.

об уникнути будь-яких маніпуляцій, повідомляю, що проїзд у громадському транспорті, який перевозити лише окремі категорії пасажирів, буде здійснюватися не безкоштовно. Тобто, пасажири з спецперепустками, користуючись громадським транспортом за визначеними маршрутами, зможуть придбати квиток, скористатися проїзним, карткою киянина або Kyiv Smart Card", - повідомив Микола Поворозник.

Також він закликав киян, які не працюють в галузях, що забезпечують життєдіяльність країни і міста, і які без спецквитків, не "брати штурмом" автобуси, тролейбуси і трамваї.

Нагадуємо, з понеділка, 23 березня, громадський транспорт столиці буде перевозити виключно тих пасажирів, які їдуть на роботу на підприємства, що забезпечують критично важливі сфери життя міста і країни.

Крім того, пасажирам потрібно буде пред'являти спеціальний квиток, який вони повинні отримати в установі, підприємстві чи організації, де працюють.

Як повідомляли Українські Новини, в Україну доставили партію тестів на коронавірус і апарати ШВЛ з Китаю.

Тим часом Україна на останньому місці серед європейських країн за кількістю проведених тестів.

А в США за добу більше 7 тисяч нових заражених коронавірусом.

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