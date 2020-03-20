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20 марта 2020, пятница, 17:53 196
Общество 2020-03-20T19:00:03+02:00
Українські Новини
Украина на последнем месте среди европейских стран по количеству проведенных тестов на COVID-19

Украина на последнем месте среди европейских стран по количеству проведенных тестов на COVID-19

Кира Молчанова
Карантин, коронавирус в Украине, коронавирус в Европе, тесты на коронавирус
Карта Европы. Фото: Pixabay
Карта Европы. Фото: Pixabay

По данным благотворительного сайта Our World In Data Украина занимает последнее место среди европейских стран по количеству проведенных тестов на коронавирус (среди тех стран, по которым была собрана статистика).

Об этом сообщает ресурс сайта Our World In Data со ссылкой на отчеты трех стран, которые публикуют данные о количестве проведенного тестирования.

По словам создателе статистики, большинство стран не предоставляют официальных отчетов о проведенных тестах. При этом ресурс смог провели ручной анализ данных по национальным отчетам и включили самые последние оценки, которые есть по состоянию на 17 марта 2020 года.

Так, на это время в Украине было проведено 500 тестов на коронавирус. Согласно сегодняшним данным МОЗ, провели уже 700 тестов. В то же время, соседняя Беларусь провела 16000 тестов, Польша – 7899, Румыния – 3708, Венгрия – 1587, Словакия – 1595, Россия – 116061.

В Италии на 17 марта провели 148657 тестов, в Испании – 50442, во Франции – 11071, Австрии – 10278, Чехии – 6302, Бельгии – 4225.

Как сообщали Українські Новини, на данный момент в Украине 26 случаев заражения коронавирусом, 3 из которых оказались летальными.

Всего в мире COVID-19 болеют в мире им заразились больше 234 030 человек.

Частные лаборатории, которые будут проводить тест на коронавирус, должны передавать в референс-лабораторию первые образцы, по которым проведено исследование.

По словам Виталия Кличко, 291 житель Киева сдал тест на коронавирус.

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