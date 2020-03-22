Полицейские будут проверять самоизоляцию вернувшихся из-за границы, – Ляшко

В связи стем, что наибольшее число заболеваемости коронавирусом наблюдается у лиц, которые вернулись из-за границы, эпидемиологи вместе с Нацполицией будут проверять соблюдение самоизоляции всеми, кто возвращается в Украину из-за границы.

Об этом заявил замглавы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в воскресенье, передают Українські Новини.

"Вчера мы в очередной раз изменили правила пересечения государственной границы для людей, которые будут возвращаться в Украину из определенных хабов в аэропортах за пределами Украины. Первый самолет вчера приземлился из Испании, 215 пассажиров, все они были протестированы экспресс-тестами. Все они подписали согласие на добровольную изоляцию на 14 дней. Мы в Минздраве постановлением главного государственного санитарного врача подписание такого соглашения о самоизоляции и выдачу памятки о самоизоляции сделали обязательной противоэпидемической мерой", - сообщил чиновник.

По его словам, все эти документы передаются в базу для эпидемиологов.

"Эпидемиологи вместе с Национальной полицией Украины будут отрабатывать каждый контакт и каждое согласие на самоизоляцию и, в случае нарушения подписанного согласия, будем инициировать привлечение этих людей к административной ответственности", - утверждает Ляшко.

Как сообщали Українськi Новини, 21 марта в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 81 сообщение о подозрении на коронавирусную инфекцию. При этом в течение 21 марта были зафиксированы 6 случаев заболевания, в течение 20 марта - 15 случаев, в течение 19 марта - 10 случаев.

Во Львовской области в субботу 21 человека госпитализировали с подозрением на коронавирус