Пенсійний фонд розповів, що необхідно зробити для виплати пенсіонерам по 1000 гривень

В той час, як у Мінсоцполітики повідомили кому крім пенсіонерів доплатять по тисячі гривень, Пенсійний фонд повідомив, що для разової виплати по 1 тис. гривень пенсіонерам, які отримують пенсію менше 5 тис. гривень, необхідно внести зміни до держбюджету і бюджету фонду. Про це Українським Новинам повідомили в ПФ. "Здійснення зазначених виплат потребуватиме внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", а також внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 N22 "Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України" на 2020 рік ", - повідомили в ПФ. Також у фонді зазначили, що за даними Державного статистичного спостереження "Звіт про розподіл пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій" за станом на початок поточного року чисельність осіб, розмір пенсії яких не перевищує 5 тис. гривень, становила 10 млн осіб. Загальна сума витрат на виплату зазначеної категорії пенсіонерів одноразової виплати у розмірі 1 тис. гривень складе 10 млрд гривень. Як повідомляли Українські Новини, Міністр соціальної політики Марина Лазебна обіцяє своєчасну виплату пенсій і автоматичне переоформлення соціальної допомоги. 2 березня колишній в той час прем'єр-міністром Олексій Гончарук повідомив, що рішення про індексацію пенсій ще не прийнята і знаходиться в стадії розробки. Раніше ЗМІ повідомляли, що з березня буде проведена індексація пенсій в Україні. Верховна Рада заборонила на період карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавирусной хвороби (COVID-19), і протягом 30 днів з дня його скасування нарахування і стягнення неустойки (штрафів, пені) за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги. Раніше Верховна Рада віднесла юридичний факт запровадження Кабінетом Міністрів карантину до форс-мажорних обставин. Заступник голови офісу Президента Юлія Ковалів повідомила, що індексація пенсій буде проведена за рахунок запозичень і скорочення витрат держбюджету.