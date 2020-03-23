Пенсійний фонд розповів, що необхідно зробити для виплати пенсіонерам по 1000 гривень

В той час, як у Мінсоцполітики повідомили кому крім пенсіонерів доплатять по тисячі гривень, Пенсійний фонд повідомив, що для разової виплати по 1 тис. гривень пенсіонерам, які отримують пенсію менше 5 тис. гривень, необхідно внести зміни до держбюджету і бюджету фонду.

Про це Українським Новинам повідомили в ПФ.

"Здійснення зазначених виплат потребуватиме внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", а також внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 N22 "Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України" на 2020 рік ", - повідомили в ПФ.

Також у фонді зазначили, що за даними Державного статистичного спостереження "Звіт про розподіл пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій" за станом на початок поточного року чисельність осіб, розмір пенсії яких не перевищує 5 тис. гривень, становила 10 млн осіб.

Загальна сума витрат на виплату зазначеної категорії пенсіонерів одноразової виплати у розмірі 1 тис. гривень складе 10 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Міністр соціальної політики Марина Лазебна обіцяє своєчасну виплату пенсій і автоматичне переоформлення соціальної допомоги.

2 березня колишній в той час прем'єр-міністром Олексій Гончарук повідомив, що рішення про індексацію пенсій ще не прийнята і знаходиться в стадії розробки.

Раніше ЗМІ повідомляли, що з березня буде проведена індексація пенсій в Україні.

Верховна Рада заборонила на період карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавирусной хвороби (COVID-19), і протягом 30 днів з дня його скасування нарахування і стягнення неустойки (штрафів, пені) за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги.

Раніше Верховна Рада віднесла юридичний факт запровадження Кабінетом Міністрів карантину до форс-мажорних обставин.

Заступник голови офісу Президента Юлія Ковалів повідомила, що індексація пенсій буде проведена за рахунок запозичень і скорочення витрат держбюджету.