Рада готується до проведення позачергового засідання, - Разумков

Верховна Рада готується до проведення позачергового засідання,а 23 березня буде тестувати віддалене голосування.

Про це голова Ради Дмитро Разумков повідомив в ефірі телеканалу "Україна", передають Українські Новини.

"Сьогодні ми готуємося до позачергового засідання Верховної Ради України, коли воно відбудеться. Наші колеги розробляють низку законопроектів. Вони майже готові - я думаю, що сьогодні до вечора вони вже будуть повністю підготовлені в комітетах", - заявив Разумков.

За його словами, для напрацювання законопроектів у парламенті створена робоча група, в яку увійшли представники всіх фракцій.

Також він підтвердив, що Рада не пішла на карантин, а продовжує роботу в комітетах.

При цьому він додав, що зменшилася кількість людей, які відвідують парламент, але він продовжує виконувати свої функції.

Як повідомляли Українські Новини, у депутата Верховної Ради від групи "Довіра" Сергія Шахова, а також дружини підтвердили коронавірус. Після чого він повідомив, що коронавірус виявили у ще одного депутата, але Вельможний каже, що результатів тесту ще немає.