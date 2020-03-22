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22 березня 2020, неділя, 23:45 10
Верховна Рада і партії 2020-03-23T00:04:10+02:00
Українські Новини
Рада готується до проведення позачергового засідання, - Разумков

Рада готується до проведення позачергового засідання, - Разумков

Ярина Вацяк
Верховна Рада, коронавірус в Україні, позачергове засідання, коронавірус в Раді
Верховна Рада. фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада. фото: Facebook/Слуга народу

Верховна Рада готується до проведення позачергового засідання,а 23 березня буде тестувати віддалене голосування.

Про це голова Ради Дмитро Разумков повідомив в ефірі телеканалу "Україна", передають Українські Новини.

"Сьогодні ми готуємося до позачергового засідання Верховної Ради України, коли воно відбудеться. Наші колеги розробляють низку законопроектів. Вони майже готові - я думаю, що сьогодні до вечора вони вже будуть повністю підготовлені в комітетах", - заявив Разумков.

За його словами, для напрацювання законопроектів у парламенті створена робоча група, в яку увійшли представники всіх фракцій.

Також він підтвердив, що Рада не пішла на карантин, а продовжує роботу в комітетах.

При цьому він додав, що зменшилася кількість людей, які відвідують парламент, але він продовжує виконувати свої функції.

Як повідомляли Українські Новини, у депутата Верховної Ради від групи "Довіра" Сергія Шахова, а також дружини підтвердили коронавірус. Після чого він повідомив, що коронавірус виявили у ще одного депутата, але Вельможний каже, що результатів тесту ще немає.

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