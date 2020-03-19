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19 березня 2020, четвер, 14:13 19 Доповнено
Політика 2020-03-19T15:45:02+02:00
Українські Новини
Коронавірус у Київській області виявили у дружини нардепа Шахова

Коронавірус у Київській області виявили у дружини нардепа Шахова

Валерия Драгомирова
коронавірус в Києві, коронавірус в Раді, Коронавірус у Шахова
Шахов Сергій. Фото: ВРУ
Шахов Сергій. Фото: ВРУ

У родички хворого на коронавірус депутата Верховної Ради від групи "Довіра" Сергія Шахова також підтвердили коронавірус.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обладміністрації, передають Українські Новини.

Таким чином в Київській області підтверджено другий випадок захворювання коронавірусом. Зараз стан пацієнтів лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Крім того, в області 5 випадків підозри на захворювання.

З них 2 людини госпіталізовані в Білій Церкві, дві в Києво-Святошинському районі, один в Броварах (не підтвердився).

Лікарі закликають зберігати спокій, дотримуватися санітарно-гігієнічних правил і, у разі виникнення підозри на захворювання, терміново звертатися до сімейного лікаря.

(Новина доповнена подробицями)

Спочатку у коментарі "Українській правді" Шахов розповів, що коронавірус підтвердили у його сестри. Проте пізніше нардеп зателефонував у редакцію, вибачився і сказав, що після розмови із журналістом УП розмовляв із представником клініки і йому уточнили, що коронавірус виявили не у його сестри, а у дружини.

Нардеп обіцяв двічі на добу виходити на зв'язок у прямому ефірі Facebook.

За його словами, наразі чекають на результати аналізів щодо коронавірусу матір та сестра нардепа. Вся сім'я Шахова ізольована.

Як повідомляли Українські Новини, у депутата Ради Шахова ("Довіра") підтвердили коронавірус.

Крім того, Зеленський заявив, що картку Шахова вчора реєстрували в Раді і кнопкодавили. Але депутат заперечує.

Тим часом Київська область через коронавірус ввела режим надзвичайної ситуації.

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