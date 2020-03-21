У другого депутата і його сина підтвердили коронавірус, - Шахов

Депутат Верховної Ради Сергій Шахов, у якого підтвердили коронавірус, заявив, що у його колеги депутата від групи "Довіра" Сергія Вельможного і його сина підтвердили коронавірус.

Про це Шахов заявив у відеозверненні, оприлюдненому в соціальній мережі Facebook.

"Член моєї команди Сергій Вельможний з сином теж потрапили в лікарню. Теж в Новоалександровскую привезли. Підтвердився вірус. Зроблять рентген вже завтра, щоб не було пневмонії. Це дуже важливо", - сказав він.

Вельможний був обраний на 112 окрузі (Луганська область), член комітету з правової політики. В минулому скликанні він був помічником Шахова і керівником його благодійного фонду.

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При цьому випадок з Вельможним може мати для Ради куди більш небезпечні наслідки, ніж з Шаховим, повідомляє Telegram-канал "Политика Страны".

Вельможний був на засіданні 17 березня в Раді. І контактував з багатьма депутатами. На погоджувальній раді 16 березня він теж був. А потім був ще на засіданні правового комітету, тобто, вже будучи зараженим спілкувався з кількома десятками депутатів мінімум.

У свою чергу Вельможний заперечує, що у нього підтвердили коронавірус.

"Сьогодні з симптомами, схожими на вірус COVID-19 мене і мого сина госпіталізували. Перший тест на коронавірус показав негативний результат. Найближчим часом тест проведуть повторно. Зараз перебуваємо в інфекційному відділенні Олександрівської лікарні, де пройдемо обстеження", - написав він.

Допис Вельможного

Як повідомляли Українські Новини, Шахов, хворий коронавірусом, відвідував засідання комітету з питань екологічної політики і природокористування парламенту після приїзду з-за кордону.

Після цього коронавірус виявили у дружини нардепа Шахова.

Тим часом, в МОЗ повідомили, що кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом в Україні станом на 21:00 збільшилася на 6 до 47.