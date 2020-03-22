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22 березня 2020, неділя, 21:32 180 Інфографіка
Медицина 2020-03-22T22:11:58+02:00
Українські Новини
В Україні офіційно підтверджено 63 випадки коронавірусу

В Україні офіційно підтверджено 63 випадки коронавірусу

Ярина Вацяк
Коронавірус, коронавірус в Україні, карантин через коронавірус
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

В той час, як за добу МОЗ надійшло 81 підозра на коронавірус, в Україні офіційно підтверджено 63 випадки зараження коронавірусу Covid-19. 

Про це повідомив в. о. гендиректора Центру громадського здоров'я Ігор Кузин в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Станом на цю годину у нас є 645 підозр. Це ті випадки, які потенційно можна кваліфікувати, як інфікування новим коронавірусом. І зараз до кожного такого випадку відбувається не тільки епідеміологічне дослідження, але і надання медичної допомоги", - сказав він.

Кузін підтвердив, що вранці було 47 підтверджених разі захворювання коронавірусом в Україні а станом на вечір кількість збільшилася до 63 підтверджених випадків.

Як не заразитися коронавірусом:

  • самоізолюватися і уникати контакту з людьми з симптомами ГРВІ, дотримуватися мінімальної дистанції - 1,5 метра;
  • не торкатися до обличчя, особливо очей, носа та рота;
  • продукти термічно обробляти – не вживати сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птицю; яйця;
  • негайно звернутися до свого сімейного лікаря за телефоном в разі появи перших симптомів ГРВІ.

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Як не захворіти коронавірусом. Інфографіка: МОЗЯк не захворіти коронавірусом. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українські Новини, в Італії від COVID-19 за добу померли 793 людини. Кількість тих, що заразилися новим коронавірусом, який породжує хворобу COVID-19, досягло 304 544 людей у всьому світі.

В той же час у МОЗ переконані, що більшість українців перехворіють коронавірусом в легкій формі.

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В Україні офіційно підтверджено 63 випадки коронавірусу
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