В Україні офіційно підтверджено 63 випадки коронавірусу

В той час, як за добу МОЗ надійшло 81 підозра на коронавірус, в Україні офіційно підтверджено 63 випадки зараження коронавірусу Covid-19. Про це повідомив в. о. гендиректора Центру громадського здоров'я Ігор Кузин в ефірі телеканалу "Україна 24". "Станом на цю годину у нас є 645 підозр. Це ті випадки, які потенційно можна кваліфікувати, як інфікування новим коронавірусом. І зараз до кожного такого випадку відбувається не тільки епідеміологічне дослідження, але і надання медичної допомоги", - сказав він. Кузін підтвердив, що вранці було 47 підтверджених разі захворювання коронавірусом в Україні а станом на вечір кількість збільшилася до 63 підтверджених випадків. Як не заразитися коронавірусом: самоізолюватися і уникати контакту з людьми з симптомами ГРВІ, дотримуватися мінімальної дистанції - 1,5 метра; не торкатися до обличчя, особливо очей, носа та рота; продукти термічно обробляти – не вживати сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птицю; яйця; негайно звернутися до свого сімейного лікаря за телефоном в разі появи перших симптомів ГРВІ. Поради МОЗ, як не підхопити коронавірус Як не захворіти коронавірусом. Інфографіка: МОЗ Як повідомляли Українські Новини, в Італії від COVID-19 за добу померли 793 людини. Кількість тих, що заразилися новим коронавірусом, який породжує хворобу COVID-19, досягло 304 544 людей у всьому світі. В той же час у МОЗ переконані, що більшість українців перехворіють коронавірусом в легкій формі.