В Україні офіційно підтверджено 63 випадки коронавірусу

В той час, як за добу МОЗ надійшло 81 підозра на коронавірус, в Україні офіційно підтверджено 63 випадки зараження коронавірусу Covid-19.

Про це повідомив в. о. гендиректора Центру громадського здоров'я Ігор Кузин в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Станом на цю годину у нас є 645 підозр. Це ті випадки, які потенційно можна кваліфікувати, як інфікування новим коронавірусом. І зараз до кожного такого випадку відбувається не тільки епідеміологічне дослідження, але і надання медичної допомоги", - сказав він.

Кузін підтвердив, що вранці було 47 підтверджених разі захворювання коронавірусом в Україні а станом на вечір кількість збільшилася до 63 підтверджених випадків.

Як не заразитися коронавірусом:

самоізолюватися і уникати контакту з людьми з симптомами ГРВІ, дотримуватися мінімальної дистанції - 1,5 метра;

не торкатися до обличчя, особливо очей, носа та рота;

продукти термічно обробляти – не вживати сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птицю; яйця;

негайно звернутися до свого сімейного лікаря за телефоном в разі появи перших симптомів ГРВІ.

Поради МОЗ, як не підхопити коронавірус

Як не захворіти коронавірусом. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українські Новини, в Італії від COVID-19 за добу померли 793 людини. Кількість тих, що заразилися новим коронавірусом, який породжує хворобу COVID-19, досягло 304 544 людей у всьому світі.

В той же час у МОЗ переконані, що більшість українців перехворіють коронавірусом в легкій формі.