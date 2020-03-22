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  • На тлі пандемії коронавірусу став популярним фільм "Зараження" з Метом Деймоном
22 березня 2020, неділя, 18:39 32
Світ 2020-03-22T19:50:52+02:00
Українські Новини
На тлі пандемії коронавірусу став популярним фільм "Зараження" з Метом Деймоном

На тлі пандемії коронавірусу став популярним фільм "Зараження" з Метом Деймоном

Кира Молчанова
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Зараження. Фото: Вікіпедія
Зараження. Фото: Вікіпедія

У 2011 році на екрани вийшов фільм "Зараження" з Меттом Деймоном, Джудом Лоу і Гвінет Пелтроу в головних ролях. Тоді він залишився майже непоміченим як критиками, так і глядачами. Сьогодні ж на тлі поширення нового коронавірусу стрічка б'є рекорди популярності за завантаженнями, про що свідчать дані сервісу Гугл-тренд. Справа в тому, що події, які зараз відбуваються у світі з пандемією коронавірусної інфекції дивним чином збігаються з тим, що показали в кіно 9 років тому.

Посудіть самі. Героїня Гвінет Пелтроу була з діловою поїздкою у Китаї. Там вона за руку привіталася з кухарем, який напередодні готував м'ясо свині, зараженої невідомим науці вірусом. Зараження відбулося через кажанів. Вона стає нульовим пацієнтом, вмирає сама, а слідом за нею помирає і її син Кларк. У чоловіка померлої жінки, якого грає Мэттт Деймон, виявляється природний імунітет, і він залишається живий.

Виявляється, що кіношний вірус поширюється точно так само, як і Covid-19 — при близькому контакті або при дотику до заражених поверхонь. Обидва віруси зачіпають дихальні шляхи і стрімко поширюються світом. Санітарні служби з фільму перетворюють Чикаго на карантинну зону так само, як в реальності закривають зараз цілі міста в Італії й Китаї через пандемію коронавірусу.

Ще до того, як сценарій, описаний у стрічці став реальним, популяризатори науки відзначали, що у фільмі показується, як реконструкція спалаху епідемії може допомогти зрозуміти, скільки людей може заразити носій вірусу, скільки з них захворіють і скільки помруть.

Як повідомляли Українські Новини, станом на ранок 21 березня у світі число заражених коронавірусом перевищило 275,5 тис. чоловік.

Раніше у Києві обмежили число відвідувачів в продуктових магазинах і аптеках.

Крім того, Київ закриває весь громадський транспорт для простих пасажирів з понеділка.

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