Донецька область ввела режим надзвичайної ситуації через коронавірус

Слідом за Харківською та Тернопільською областями режим надзвичайної ситуації через коронавірус ввела Донецька область.

Про це йдеться в повідомленні Донецької обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Відповідне рішення було прийнято на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з огляду на загрозу поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2", - цитуються в ньому слова голови обладміністрації Павла Кириленка.

У зв'язку з цим райадміністраціям, військово-цивільних адміністраціям, виконавчим органам міських рад, рад об'єднаних територіальних громад рекомендується забезпечити транспортне перевезення працівників стратегічно важливих підприємств та організацій і забезпечити їх стале функціонування в цілому.

З 00:01 23 березня в області тимчасово забороняється робота ринків і подібних поліфункціональних суб'єктів торгівлі з реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, за винятком випадків, коли вони є основними або єдиними постачальниками певного переліку продуктів харчування і товарів першої необхідності в населеному пункті.

У Донецькій області станом на 21 березня підтверджено 1 випадок захворювання на коронавірусну інфекцію.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 21 березня в Україні зафіксовано 47 випадків коронавірусу, 3 людини загинули та 1 людина вилікувався.

При цьому протягом 21 березня було зафіксовано 6 випадків захворювання, протягом 20 березня - 15 випадків, протягом 19 березня - 10 випадків.

Раніше в Маріуполі з підозрою на коронавірус госпіталізували 4 осіб, у тому числі дитини.

Також у ще чотирьох областях України оголосили надзвичайну ситуацію з 20 березня.