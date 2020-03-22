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22 березня 2020, неділя, 10:58 6 Інфографіка
Політика 2020-03-22T11:10:44+02:00
Українські Новини
Донецька область ввела режим надзвичайної ситуації через коронавірус

Донецька область ввела режим надзвичайної ситуації через коронавірус

Надежда Комендантова
режим надзвичайної ситуації, Коронавірус, коронавірус в Україні
Коронавірус. Фото: прес-служба КМДА
Коронавірус. Фото: прес-служба КМДА

Слідом за Харківською та Тернопільською областями режим надзвичайної ситуації через коронавірус ввела Донецька область.

Про це йдеться в повідомленні Донецької обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Відповідне рішення було прийнято на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з огляду на загрозу поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2", - цитуються в ньому слова голови обладміністрації Павла Кириленка.

У зв'язку з цим райадміністраціям, військово-цивільних адміністраціям, виконавчим органам міських рад, рад об'єднаних територіальних громад рекомендується забезпечити транспортне перевезення працівників стратегічно важливих підприємств та організацій і забезпечити їх стале функціонування в цілому.

З 00:01 23 березня в області тимчасово забороняється робота ринків і подібних поліфункціональних суб'єктів торгівлі з реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, за винятком випадків, коли вони є основними або єдиними постачальниками певного переліку продуктів харчування і товарів першої необхідності в населеному пункті.

У Донецькій області станом на 21 березня підтверджено 1 випадок захворювання на коронавірусну інфекцію.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 21 березня в Україні зафіксовано 47 випадків коронавірусу, 3 людини загинули та 1 людина вилікувався.

При цьому протягом 21 березня було зафіксовано 6 випадків захворювання, протягом 20 березня - 15 випадків, протягом 19 березня - 10 випадків.

Раніше в Маріуполі з підозрою на коронавірус госпіталізували 4 осіб, у тому числі дитини.

Також у ще чотирьох областях України оголосили надзвичайну ситуацію з 20 березня.

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