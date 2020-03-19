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19 марта 2020, четверг, 14:08 460 Дополнено
Политика 2020-03-19T14:10:00+02:00
Українські Новини
Коронавирус в Киевской области обнаружили у жены нардепа Шахова

Коронавирус в Киевской области обнаружили у жены нардепа Шахова

Валерия Драгомирова
Сергей Шахов, коронавирус в Киеве, Коронавирус в Раде, Коронавирус у Шахова
Шахов Сергей. Фото: ВРУ
Шахов Сергей. Фото: ВРУ

У родственницы заболевшего коронавирусом депутата Верховной Рады от группы "Довіра" Сергея Шахова также подтвердили коронавирус.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской обладминистрации, передают Українськi Новини.

Таким образом в Киевской области подтвержден второй случай заболевания коронавирусом. Сейчас состояние пациентов врачи оценивают как средней тяжести. 

Кроме того, в области 5 случаев подозрения на заболевание.

Из них 2 человека госпитализированы в Белой Церкви, два в Киево-Святошинском районе, один в Броварах (не подтвердился).

Врачи призывают сохранять спокойствие, соблюдать санитарно-гигиенические правила и, в случае возникновения подозрения на заболевание, срочно обращаться к семейному врачу.

(Новость дополнена подробностями)

Сначала в комментарии "Украинской правде" Шахов рассказал, что коронавирус подтвердили у его сестры. Однако позже нардеп позвонил в редакцию, извинился и сказал, что после разговора с журналистом УП разговаривал с представителем клиники и ему уточнили, что коронавирус обнаружили не у его сестры, а у жены.

Нардеп обещал дважды в сутки выходить на связь в прямом эфире Facebook.

По его словам, сейчас ждут результаты анализов на коронавирус мать и сестра нардепа. Вся семья Шахова изолирована.

Как сообщали Українськi Новини, у депутата Рады Шахова ("Довіра") подтвердили коронавирус.

Кроме того, Зеленский заявил, что карточку Шахова вчера регистрировали в Раде и кнопкодавили. Но депутат отрицает. 

Тем временем Киевская область из-за коронавируса ввела режим чрезвычайной ситуации.

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