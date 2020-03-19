Коронавирус в Киевской области обнаружили у жены нардепа Шахова

У родственницы заболевшего коронавирусом депутата Верховной Рады от группы "Довіра" Сергея Шахова также подтвердили коронавирус.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской обладминистрации, передают Українськi Новини.



Таким образом в Киевской области подтвержден второй случай заболевания коронавирусом. Сейчас состояние пациентов врачи оценивают как средней тяжести.



Кроме того, в области 5 случаев подозрения на заболевание.



Из них 2 человека госпитализированы в Белой Церкви, два в Киево-Святошинском районе, один в Броварах (не подтвердился).



Врачи призывают сохранять спокойствие, соблюдать санитарно-гигиенические правила и, в случае возникновения подозрения на заболевание, срочно обращаться к семейному врачу.



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Сначала в комментарии "Украинской правде" Шахов рассказал, что коронавирус подтвердили у его сестры. Однако позже нардеп позвонил в редакцию, извинился и сказал, что после разговора с журналистом УП разговаривал с представителем клиники и ему уточнили, что коронавирус обнаружили не у его сестры, а у жены.

Нардеп обещал дважды в сутки выходить на связь в прямом эфире Facebook.

По его словам, сейчас ждут результаты анализов на коронавирус мать и сестра нардепа. Вся семья Шахова изолирована.



Как сообщали Українськi Новини, у депутата Рады Шахова ("Довіра") подтвердили коронавирус.



Кроме того, Зеленский заявил, что карточку Шахова вчера регистрировали в Раде и кнопкодавили. Но депутат отрицает.



Тем временем Киевская область из-за коронавируса ввела режим чрезвычайной ситуации.