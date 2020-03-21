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21 березня 2020, субота, 21:05 6
Економіка 2020-03-21T21:15:24+02:00
Українські Новини
Коболєв продовжить очолювати Нафтогаз. Кабмін узгодив продовження контракту

Коболєв продовжить очолювати Нафтогаз. Кабмін узгодив продовження контракту

Ярина Вацяк
Контракт, Нафтогаз, Кабмін, Андрій Коболєв
Коболєв. Фото: Депо
Коболєв. Фото: Депо

Кабінет Міністрів погодив продовження контракту голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрія Коболєва до 22 березня 2024 року.

Про це йдеться в розпорядженні уряду №327-р від 20 березня, передають Українські Новини.

"Погодитися з пропозицією спостережної ради акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" щодо продовження терміну повноважень голови правління акціонерного товариства Коболєва Андрія з 23 березня 2020 року по 22 березня 2024 року", - сказано в ньому.

Також Кабмін доручив спостережної ради "Нафтогазу" подати копію контракту до 30 березня.

Раніше Українські Новини повідомляли, що керівництво НАК може бути замінено на абсолютно нову людину.

Також Кабмін рекомендував спостережній раді "Нафтогазу" утриматися від виплати премій керівництву компанії за перемогу в Стокгольмському арбітражі.

В 2018 році голова правління Наку Андрій Коболєв отримав премію в розмірі 286,5 млн гривень (з урахуванням премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі в розмірі 261 млн гривень).

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