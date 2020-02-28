"Нефтегаз" может возглавить совершенно новый человек

Українські Новини

До завершения контракта с главой правления НАК "Нефтегаз Украины" Андреем Коболевым осталось менше месяца. Однако, до сих пор не ясно, кто будет управлять компанией после 22 марта, когда действие контракта прекратися. Вероятность того, что Коболев останется в НАК крайне мала. По информации Українських Новин в Офисе Президента решительно настроены на замену главы правления Нефтегаза на совершенно нового человека. По словам собеседников агентства, симпатизирующих руководству Нефтегаза, это упростит позицию Украины в переговорах с Россией.

Весной прошлого года правительство Владимира Гройсмана продлило трехлетний контракт с Коболевым от 2016 года еще на год, дополнив его рядом условий: объем добычи газа должен быть увеличен на 17,4% - до 18,2 млрд кубометров, НАК должна была отказаться от 69,2 млрд грн компенсации за поставки газа по спецобязательствам, до 1 января завершить процедуру анбандлинга и обеспечить сохранение транзита газа с 2020 года – после завершения действия контракта с Газпромом от 2009 года.

Еще одним условием было сокращение расходов на премии и зарплат руководству НАК. В ответ Коболев пообещал все выплаты за работу в 2019 году перечислять на благотворительные цели. Зарплату ему оставили в прежнем объеме, но премии за 2019 год ограничили.

Из остальных условий годового контракта выполнены не все – добыча газа не обеспечена в необходимом объеме - АО "Укргаздобыча" 14,9 млрд куб. м газа, "Укрнафта" - 1,2 млрд куб, от компенсации НАК не отказалась, хотя она так и не была выплачена правительством. Выполнено два: анбандлинг НАК был завершен в срок, транзит газа сохранили, подписав контракт с Газпромом на 5 лет.

Тем не менее, основной причиной для замены Коболева остается премия за выплату Газпромом $2,9 млрд по решению арбитража Стокгольма. Решение выплатить в качестве бонуса 1% от этой суммы ($29 млн) причастным к выигрышу в арбитраже было принято Набсоветом НАК весной 2018 года и не попадает под условия продленного контракта. Однако, выплата премий в $29 млн на фоне роста цен на газ, который происходил в последние годы, может стать большим скандалом, опасается Президент Владимир Зеленский.

В январе глава государства попросил премьера Алексея Гончарука разобраться в ситуации. "Хочу, чтобы вы разобрались с ситуацией, которая также обернется большим скандалом: НАК "Нефтегаз", по поводу их процента, которые они получают с 2,9 млрд долларов, которые мы получили от РФ. Этим процентом они получают, согласно контракту, 29 млн долларов… Они должны быть не только прагматичными менеджерами, но еще и оставаться людьми. Найти выход из этой ситуации, предложить выход ", - сказал Зеленский на встрече с Гончаруком 17 января. Если вопрос не решится, то, по словам Зеленского, придется "полностью перезагружать "Нефтегаз".

По информации на 28 февраля, вопрос так и не решился. Никто из руководства НАК не согласен отказываться от премий, а возможен ли их пересмотр и согласятся ли на это в НАК, пока не ясно. По неофициальной информации, Гончарук считает, что вклад менеджеров НАК в то, что "Газпром" выполнил решение арбитража, преувеличен. Мол, "Газпром" сам решил выплатить $2,9 млрд по итогам трехсторонних переговоров в Париже в конце 2019 года, в которых принимали участие представители не только НАК, но и правительства и Офиса Президента. Исполнительный директор НАК Юрий Виренко уже подал в суд иск по поводу невыплаты ему премии. "Я требую выполнения "Нафтогазом" обязательств по трудовому договору – выплаты зарплаты. Эта премия – часть зарплаты по украинскому законодательству, она прописана в моем трудовом договоре и потому должна была автоматически быть выплачена 30 декабря", – заявил он в середине февраля.

Продление контракта или конкурс

У правительства есть два варианта действий: продлить контракт с Коболевым, что маловероятно и по информации Українських новин, не рассматривается, или объявить конкурс на должность главы правления НАК.

На заседании Кабмина 19 февраля министр экономразвития Тимофей Милованов предложил обсудить вопрос об объявлении конкурса, однако оно не было поддержано премьером. Сам Милованов отказался от комментариев агентству и не стал уточнять, были ли готовы документы для принятия решения о конкурсе на момент его заявления. "Пока по этим вопросам нет комментариев. Спасибо за понимание", - заявил министр.

В принципе, учитывая изменения устава Нефтегаза правительством Гройсмана еще в 2019 году, на данный момент Кабмин самостоятельно, без решения Набсовета НАК может заменить главу правления компании. Однако, договор с новым руководителем должен подписывать все-таки Набсовет. Учитывая, что состав Набсовета в прежние годы разделял позицию Коболева, ожидать согласия Набсовета на нового главу правления оснований пока нет. Правда, недавно Кабмин попытался заполнить вакансию представителя государства в Набсовете НАК - назначить третього члена, но итог пока не ясен. (Набсовет НАК состоит из 7 членов: 4 независимых и 3 от государства)

5 февраля Кабмин назначил членом Набсовета НАК поляка Иренеуша Била – соответствующее распоряжение N79 было размещено на сайте правительства. Однако через некоторое время документ с сайта сняли, но это не означает, что решение отменено. Распоряжение вступает в силу с момента подписания премьером – тогда ему писваивается и номер (N79). Для того, чтоб отменить действие документа недостаточно просто удалить его из общего списка – нужно новое распоряжение об отмене вступившего в силу документа, а такого распоряжения нет.

В пресс-службе правительства агентству так и не смогли уточнить, считается ли господин Бил назначенным членом Набсовета НАК или нет. Тимофей Милованов тоже отказался комментировать этот вопрос. По неофициальной информации, кандидатура Била была предложена для назначения в Набсовет НАК Офисом Президента. По словам собеседника агентства, вопрос о назначении Била был вынесен на рассмотрение Кабмина возможно по недосмотру. "Офис внес, Кабмин принял. Потом в Кабмин позвонили – обратили внимание на решение, там разобрались и решили его приостановить", - сказал собеседник издания, не захотев уточнить, от кого именно был звонок. И тут стоит вспомнить, что по информации агентства, в НАК были не в курсе о планах ОП и Кабмина назначить нового члена Набсовета В принципе, назначение нового члена Набсовета может усилить позицию государства в наблюдательном органе компании и обеспечить поддержку нового главы правления большинством голосов и подписание с ним договора, при условии, если кто-то из независимых членов тоже будут не против.

ОП решительно настроено на замену Коболева

Несколько собеседников агентства утверждают, что новое руководство Офиса Президента решительно настроено на то, чтоб заменить главу Нефтегаза, причем на совершенно нового человека. "Тут не подходит не только Коболев, но и Витренко тоже", - заявил один из собеседников, который в курсе обсуждения вопроса и симпатизирует НАК. По его словам основной аргумент ОП – замена руководства НАК упростит позицию Украины в переговорах с Россией. Глава Офиса Президента Андрей Ермак проигнорировал просьбу Українських Новин о комментарии.

Кстати, буквально на днях в издании "Главком" появилось интервью бывшего первого заместителя главы правления НАК Игоря Диденко, который довольно редко появляется в СМИ. В нем он определил в 0,1% вероятность возглавить НАК. "На сегодня, то есть на середину февраля, я бы оценил вероятность в 99,9%, что не буду подаваться на конкурс на эту должность", сказал он. Собеседник агентства, знакомый с возможным развитием ситуации, отметил, что оценка Диденко близка к реальности. "Да, вероятность того, что Диденко возглавит НАК, составляет где-то 0,1%", отметил он.

Уже очевидно, что если даже правительство и объявит конкурс на должность главы правления НАК "Нефтегез Украины", то завершить его в срок – до 22 марта, не удастся. Если конечно он не будет проведен по какой-то ускоренной процедуре. Если результатов конкурса не будет до даты завершения контракта, то Коболев сможет продолжить руководить компанией до проведения конкурса. Но согласится ли он на это – большой вопрос. Есть вероятность, что в этом случае Коболев отстранится от работы, уйдя, к примеру, в отпуск. В таком случае, исполнять обязанности главы правления будет первый заместитель Коболева – Сергей Перелома.