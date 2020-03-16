Контракт с Коболевым продлен на 4 года

Контракт с главой НАК "Нефтегаз Украина" Андреем Коболевым продлен. Соответствующее решение было принято Наблюдательным советом НАК на заседании 16 марта.

В распоряжении Українських Новин есть документы, подтверждающие принятие такого решения.

Исходя из выдержки из протокола заседания, контракт с Коболевым продлен на 4 года. "Продлить срок полномочий и срок действия контракта главы правления Компании Коболева А.В. на четыре года, при условии, что глава правления обеспечит выполнение всех решений наблюдательного сонета согласно требованиям его контракта", – говорится в выдержке, направленной НАК в адрес Кабинета Министров.

Действующий годовой контракт с главой НАК Коболевым завершается 22 марта.

Ранее Українські Новини сообщали, что руководство НАК может быть заменено на совершенно нового человека.

Даже называлось имя советника Владимира Зеленского Игоря Новикова. Однако сам названный претендент категорически опроверг возможность возглавить НАК.

"Мне никаких предложений не поступало. На данный момент планов переходить в НАК или другую компанию у меня нет. Думаю, слухи связаны с моей публичной точкой зрения по ряду вопросов о деятельности НАК", - заявил Новиков агентству в начале марта. В январе Новиков упрекал НАК в высоких ценах на газ для населения.

Вопросу смены руководства "Нефтегаза" добавил остроты проблема премий. В январе Президент Владимир Зеленский просил тогдашнего премьера Алексея Гончарука не допустить выплату премии в 29 млн долларов руководству "Нефтегаза" за полученные от "Газпрома" в конце декабря 2,9 млрд долларов.

Гончарук просил набсовет пересмотреть этот вопрос. В Кабмине считали, что "Газпром" выполнил решение суда добровольно, благодаря "высшему политическому руководству Украины" и международными переговорам.

В ответ исполнительный директор группы "Нефтегаз" Юрий Витренко заявил, что будет требовать премию в суде.

Информации о том, что ответил Набсовет на просьбу правительства, пока нет.

Напомним, что "Нефтегаз" в 2018 году выплатил премию в $45 млн за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже и засекретил информацию, кому именно и в каком размере она была выплачена.

В свою очередь, ряд источников, симпатизирующих руководству "Нефтегаза" сообщали, что вопрос о смене Коболева – это требования российской стороны в переговорах о прекращении войны на Донбассе и пролонгации газового контракта.