Як буде ходити громадський транспорт у Києві: схема руху

У зв'язку з обмеженням пасажирських перевезень у Києві через карантин, Київська міська державна адміністрація опублікувала схеми маршрутів громадського транспорту для пасажирів, працюючих на об'єктах критичної інфраструктури. Про це повідомляє прес-служба КМДА. Маршрутами зможуть скористатися лише медпрацівники, рятувальники, правоохоронці, працівники продуктових магазинів і аптек, а також співробітники стратегічних підприємств при наявності спеціального пропуску. Карта маршрутів автобусом. Прес-служба КМДА Автобусні маршрути: № 56-Д "просп. Палладіна - ст. м"Либідська"; № 114 "Вул. Милославська - ж\/д вокзал "Центральний"; № 118 "Ст. м. "Чернігівська" - ст. м "Політехнічний інститут"; № 119 "Вул. Кассіана - Контрактова площа"; № 220 "Вул. Тростянецька - вул. Медова"; № 500 "Вул. Північна - ж\/д вокзал "Центральний". Тролейбусні маршрути: № 7 "Вул. Чорнобильська - ст. м "Площа Льва Толстого"; № 16 "Вул. Туполєва - Майдан Незалежності"; № 30 "Вул. Милославська - вул. Кадетський гай"; № 91-Н "Вул. Милославська - ж\/д вокзал "Центральний"; № 92-Н "Просп. Свободи - аеропорт "Київ" ім. В. Сікорського. Трамвайні маршрути: № 1 "Михайлівська Борщагівка - станція "Старовокзальна"; № 12 "Пуща-Водиця - Контрактова площа";№ 14 "Просп. Відрадний - Контрактова площа"; № 16-Ст. м. "Героїв Дніпра" - Контрактова площа"; № 22 "Б-р Перова - завод ЗБК"; № 28-Д "Просп. Ватутіна - ст. м "Позняки". Як повідомляли "Українські Новини", у слід за Києвом, у Тернополі обмежили рух громадського транспорту. Також у Чернівцях з понеділка вводять масковий режим, під час якого без спеціальних захисних засобів не будуть пускати в магазини.