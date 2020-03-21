Як буде ходити громадський транспорт у Києві: схема руху

У зв'язку з обмеженням пасажирських перевезень у Києві через карантин, Київська міська державна адміністрація опублікувала схеми маршрутів громадського транспорту для пасажирів, працюючих на об'єктах критичної інфраструктури.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Маршрутами зможуть скористатися лише медпрацівники, рятувальники, правоохоронці, працівники продуктових магазинів і аптек, а також співробітники стратегічних підприємств при наявності спеціального пропуску.

Карта маршрутів автобусом. Прес-служба КМДА

Автобусні маршрути:

№ 56-Д "просп. Палладіна - ст. м"Либідська";

№ 114 "Вул. Милославська - ж/д вокзал "Центральний";

№ 118 "Ст. м. "Чернігівська" - ст. м "Політехнічний інститут";

№ 119 "Вул. Кассіана - Контрактова площа";

№ 220 "Вул. Тростянецька - вул. Медова";

№ 500 "Вул. Північна - ж/д вокзал "Центральний".

Тролейбусні маршрути:

№ 7 "Вул. Чорнобильська - ст. м "Площа Льва Толстого";

№ 16 "Вул. Туполєва - Майдан Незалежності";

№ 30 "Вул. Милославська - вул. Кадетський гай";

№ 91-Н "Вул. Милославська - ж/д вокзал "Центральний";

№ 92-Н "Просп. Свободи - аеропорт "Київ" ім. В. Сікорського.

Трамвайні маршрути:

№ 1 "Михайлівська Борщагівка - станція "Старовокзальна";

№ 12 "Пуща-Водиця - Контрактова площа";№ 14 "Просп. Відрадний - Контрактова площа";

№ 16-Ст. м. "Героїв Дніпра" - Контрактова площа";

№ 22 "Б-р Перова - завод ЗБК";

№ 28-Д "Просп. Ватутіна - ст. м "Позняки".

Як повідомляли "Українські Новини", у слід за Києвом, у Тернополі обмежили рух громадського транспорту.

Також у Чернівцях з понеділка вводять масковий режим, під час якого без спеціальних захисних засобів не будуть пускати в магазини.