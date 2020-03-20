МОЗ заявив про 39 випадків зараження коронавірусом, а Центр громадського здоров'я про 40

Кількість хворих коронавірусом, який зафіксували у ще одного жителя Київської області, в Україні зросла на 10 осіб до 39. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"Станом на 22:00 20 березня в Україні підтверджено 39 випадків COVID-19", - сказано в ньому.

10 нових випадків зафіксовані в Чернівецькій області.

На даний момент в Україні 3 летальних випадки від коронавіруса.

Перший пацієнт, у якого був зафіксований коронавірус, видужав.

У той же час Центр громадського здоров'я України заявляє про 40 підтверджених випадків.

"Підтверджено 40 випадків COVID-19 (за станом на 22:00 20 березня)", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Карта розповсюдження коронавірусу. Інфографіка: tk.media

Графік розповсюдження коронавірусу. Інфографіка: tk.media

Щоб захиститися від коронавіруса:

уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ – мінімальна дистанція - 1,5 метра;

не торкайтеся до свого обличчя, в тому числі до очей, носа і рота;

термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птиця;яйця;

у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавіруса. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, кількість заражених коронавірусом вже перевалила за 24 тисячі осіб (234 030 випадків) по всьому світу, з них 15 235 за добу. Загинули 9 841 (за добу 1 031).

Раніше повідомлялося про те, що в Львові і Харківської області вперше зафіксували коронавірус.