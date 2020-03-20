Коронавирус зафиксировали у еще одного человека в Киевской области

Еще 1 случай заболевания коронавирусной инфекцией зафиксирован в Киевской области, из-за которого во всей Украине ввели карантин.

Об этом временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Волошин написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Только что стало известно о третьем подтвержденном случае заболевания коронавирусом в Киевской области", - написал он.

Он попросил всех придерживаться карантина и не поддаваться панике.

Также он отметил, что представители Киевской облгосадминистрации побывали в Киево-Святошинской центральной районной больнице в Боярке.

Они убедились, что условия работы там нормальные, средствами индивидуальной защиты и раствором для дезинфекции медперсонал, на первое время, обеспечен, вопрос с доставкой медиков в больницу решен.

Таким образом количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине увеличилось до 28.

Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет иметь таких последствий. Стремительный рост больных не означает, что заболеете именно Вы.

Рекомендации врачей. Фото: Центр общественного здоровья

Чтобы защитить себя:

избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра;

не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта;

термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;

в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Помните! Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой коронавирусной инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

Напомним, что вчера в МОЗ поступило 79 подозрений на коронавирус: карта распространения.

Тем временем в Италии от коронавируса за сутки умерли 475 человек. Данные на 19 марта.