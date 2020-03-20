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20 марта 2020, пятница, 18:53 42 Инфографика
Медицина 2020-03-20T19:15:56+02:00
Українські Новини
Во Львове подтвердили первый случай заболевания коронавирусом

Во Львове подтвердили первый случай заболевания коронавирусом

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Коронавирус во Львове, заражение коронавирусом, советы для профилактики коронавируса
Коронавирус. Скриншот видео ВВС
Коронавирус. Скриншот видео ВВС

Во Львове подтвердили первый случай заболевания коронавирусом, которым в мире заразилось более 234 тысячи человек, у мужчины 1950 года рождения, который недавно вернулся с Германии. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой на своей странице в Facebook.

"У нас первый подтвержденный случай болезни на коронавирус covid-19 во Львове (житель Львова, 1950 года рождения 13 марта вернулся из Германии)", - написал Садовой.

Так, сообщается, что позитивный результат подтвердили две частные лаборатории во Львове и Киеве. А материалы отправлены в Центр общественного здравоохранения Украины.

Также омечается, что мужчина госпитализирован в инфекционной больнице, а информация передана правоохранительным органам для дальнейшего ответа.

Это уже 27 зафиксированный случай заражения коронавирусом в Украине.

Чтобы защитить себя от коронавируса:

  • избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра;
  • не прикасайтесь ко своему лицу, в том числе к глазам, носу и рту;
  • термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;
  • в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, с 16 марта во Львове закрыли все магазины, кроме прдуктовых, аптек и заправок.

Также во Львове хотят отменить бесплатный проезд льготникам из-за коронавируса.

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