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  • США одобрили использование противомалярийного препарата для лечения коронавируса
19 марта 2020, четверг, 23:42 96
Америка 2020-03-20T00:16:23+02:00
Українські Новини
США одобрили использование противомалярийного препарата для лечения коронавируса

США одобрили использование противомалярийного препарата для лечения коронавируса

Таня Войтюк
США, Лекарства, Коронавирус, Препараты, лечение коронавируса, Парацетамол
Таблетки. Фото: pixabay
Таблетки. Фото: pixabay

Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило использование противомалярийных препаратов гидроксихлорохин для лечения пациентов с коронавируса.


Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге, сообщает  FT.com.

По его словам, в ближайшее время в американских больницах начнется применение гидроксихлорохина для лечения коронавируса и это "изменит правила игры".

Трамп сказал, что хлорохин показал "очень, очень обнадеживающие первые результаты" в лечении больных с коронавируса.

"Мы собираемся практически сразу сделать эти лекарства доступными", - заявил он.

Президент США также заявил, что антивирусный препарат ремдесивир, разработанный для борьбы с Эбола, скоро будет доступен для пациентов. В отличие от противомалярийного препарата, он так и не был одобрен FDA.

Как сообщали Українські Новини, во многих аптеках Киева раскупили парацетамол, так как в ВОЗ рекомендовали вместо ибупрофена принимать именно этот препарат для снижения температуры во время болезни.

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