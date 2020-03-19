США одобрили использование противомалярийного препарата для лечения коронавируса

Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило использование противомалярийных препаратов гидроксихлорохин для лечения пациентов с коронавируса.



Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге, сообщает FT.com.



По его словам, в ближайшее время в американских больницах начнется применение гидроксихлорохина для лечения коронавируса и это "изменит правила игры".



Трамп сказал, что хлорохин показал "очень, очень обнадеживающие первые результаты" в лечении больных с коронавируса.



"Мы собираемся практически сразу сделать эти лекарства доступными", - заявил он.



Президент США также заявил, что антивирусный препарат ремдесивир, разработанный для борьбы с Эбола, скоро будет доступен для пациентов. В отличие от противомалярийного препарата, он так и не был одобрен FDA.



Как сообщали Українські Новини, во многих аптеках Киева раскупили парацетамол, так как в ВОЗ рекомендовали вместо ибупрофена принимать именно этот препарат для снижения температуры во время болезни.