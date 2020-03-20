Через пандемію коронавірусу США припиняє видачу віз

В той час, як Москва через порушення правил самоізоляції депортує громадян Китаю, в США у зв'язку з пандемією коронавірусу призупинили видачу віз. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державного департаменту США.

Наголошується, що обслуговування клієнтів у всіх посольствах і консульствах США буде зупинено з 20 березня. У той же час, обслуговування громадян Америки буде відбуватися в стандартному режимі.

"У зв'язку зі значними світовими викликами, пов'язаними з пандемією COVID-19, Державний департамент тимчасово призупиняє надання стандартних візових послуг у всіх посольствах і консульствах США", — йдеться в повідомленні.

Відомство уточнює, що для невідкладних візових запитів з поважної причини, а також для громадян США будуть робитися винятки.

Як повідомляли "Українські Новини", у Мілані армія військових буде патрулювати вулиці для перевірки дотримання карантину.

Крім того, коронавірусною пневмонією заразився князь Монако, а також головний парламентер ЄС з Brexit.