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20 березня 2020, пʼятниця, 19:22 4
Америка 2020-03-20T19:26:00+02:00
Українські Новини
Через пандемію коронавірусу США припиняє видачу віз

Через пандемію коронавірусу США припиняє видачу віз

Елизавета Кесельман
США, Віза, Коронавірус в США
США. Фото: fаcebook.com/ulanаsuprun
США. Фото: fаcebook.com/ulanаsuprun

В той час, як Москва через порушення правил самоізоляції депортує громадян Китаю, в США у зв'язку з пандемією коронавірусу призупинили видачу віз. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державного департаменту США.

Наголошується, що обслуговування клієнтів у всіх посольствах і консульствах США буде зупинено з 20 березня. У той же час, обслуговування громадян Америки буде відбуватися в стандартному режимі.

"У зв'язку зі значними світовими викликами, пов'язаними з пандемією COVID-19, Державний департамент тимчасово призупиняє надання стандартних візових послуг у всіх посольствах і консульствах США", — йдеться в повідомленні.

Відомство уточнює, що для невідкладних візових запитів з поважної причини, а також для громадян США будуть робитися винятки.

Як повідомляли "Українські Новини", у Мілані армія військових буде патрулювати вулиці для перевірки дотримання карантину.

Крім того, коронавірусною пневмонією заразився князь Монако, а також головний парламентер ЄС з Brexit.

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