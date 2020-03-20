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  • Из-за нарушения правил самоизоляции Москва задерживает и депортирует граждан Китая
20 марта 2020, пятница, 17:22 168
Мир 2020-03-20T17:22:38+02:00
Українські Новини
Из-за нарушения правил самоизоляции Москва задерживает и депортирует граждан Китая

Из-за нарушения правил самоизоляции Москва задерживает и депортирует граждан Китая

Елизавета Кесельман
Россия, Китай, МИД РФ, Депортация, Коронавирус в России
Москва. Фото: plan.ever.travel
Москва. Фото: plan.ever.travel

В то время, как в Киеве патрульные останавливают все автобусы и маршрутки на въездах, а жительницу Киева оштрафовали на 17 тысяч гривен за несоблюдения карантина, в Москве из-за нарушений самоизоляции задержаны около 80 граждан Китая, многих из которых депортировали. Об этом передает Associated Press.

В частности, информацию агентству сообщил адвокат Сергей Малик, который на данный момент работает над минимум 15-ю делами, связанными с задержкой китайцев.

Так, по данным AP, 27 китайцев все еще находятся в следственных изоляторах Москвы в ожидании решения по своим апелляциям депортации в Китай. Всего более половины задержанных — это студенты московских вузов.

Из материалов суда следует, что по крайней мере некоторым из депортированных недостаточно разъяснили их права, а некоторые из них не знали русский язык на уровне, необходимом для понимания правил поведения во время карантина.

Отмечается также, что ни городские власти Москвы, ни посольство Китая в РФ на запросы информагентства не ответили. В то же время накануне пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова подтвердила, что иностранцы, которые нарушают правила самоизоляции на время карантина, действительно могут быть депортированы.

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