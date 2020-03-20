Из-за нарушения правил самоизоляции Москва задерживает и депортирует граждан Китая

В частности, информацию агентству сообщил адвокат Сергей Малик, который на данный момент работает над минимум 15-ю делами, связанными с задержкой китайцев.

Так, по данным AP, 27 китайцев все еще находятся в следственных изоляторах Москвы в ожидании решения по своим апелляциям депортации в Китай. Всего более половины задержанных — это студенты московских вузов.

Из материалов суда следует, что по крайней мере некоторым из депортированных недостаточно разъяснили их права, а некоторые из них не знали русский язык на уровне, необходимом для понимания правил поведения во время карантина.

Отмечается также, что ни городские власти Москвы, ни посольство Китая в РФ на запросы информагентства не ответили. В то же время накануне пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова подтвердила, что иностранцы, которые нарушают правила самоизоляции на время карантина, действительно могут быть депортированы.

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