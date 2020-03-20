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20 марта 2020, пятница, 18:01 495
Мир 2020-03-20T18:20:21+02:00
Українські Новини
В Милане армия военных будет патрулировать улицы для проверки соблюдения карантина

В Милане армия военных будет патрулировать улицы для проверки соблюдения карантина

Елизавета Кесельман
Италия, Борьба с коронавирусом, коронавирус в Италии
Италия, Милан. Фото: pixabay
Италия, Милан. Фото: pixabay

Италия стала первой страной на сегодняшний день, где зафиксирована наивысшая смертность от коронавируса. В Милане власти объявили о тотальном контроле придержания мер самоизоляции на карантине, назначив 114 военнослужащих для патрулирования улиц. Об этом передает агентство ANSA.

Отмечается, что военные будут контролировать, как горожане соблюдают требование о самоизоляции. Это решение приняли после того, как губернатор региона Ломбардии Аттилио Фонтана обратился к армии с просьбой помочь полиции обеспечить соблюдение карантина.

В Италии жителям разрешено передвигаться только по работе, для решения проблем со здоровьем или закупки продовольствия. Тысячи людей нарушают карантинные требования.

Как сообщали Українські Новини, медики и эксперты рассказали о том, как остановили пандемию коронавируса в одном из городов Италии. 

Кроме того, в Италии готовятся тестировать первую вакцину от коронавируса.

Тем временем из итальянского Бергамо гробы с умершими от коронавируса пришлось вывозить силами армии.

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