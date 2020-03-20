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20 березня 2020, пʼятниця, 17:48 4
Фінанси 2020-03-20T18:30:02+02:00
Українські Новини
Курс гривні на міжбанку вперше з 10 березня перестав падати і зміцнився на 34 коп

Курс гривні на міжбанку вперше з 10 березня перестав падати і зміцнився на 34 коп

Таня Войтюк
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Гривня
Гривня

Окрім того, що курс гривні припинив різке падіння і поступово почав стабілізуватися, на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 44 коп. гривня в п'ятницю зміцнилася на 34 коп. до 27,50 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,97-28,04 UAH/USD, потім котирування знизилися до 27,65-27,71 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,46-27,54 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 15,83% з 23,74 UAH/USD до 27,50 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Нагадаємо, в банківській системі утворився дефіцит готівкової валюти. Це сталося зв'язку з припиненням авіаперевезень і закриттям кордонів. Таким чином готівкові долари і євро доставляються в країну з затримкою.

Тим часом НБУ розраховує на валюту "Нафтогазу", отриману ним від "Газпрому".

НБУ ввів операції з підкріплення банків готівковою інвалютою шляхом її обміну на безготівкову.

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