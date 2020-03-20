В Україні провели 700 тестів на COVID-19. Це в 210 разів менше, ніж в Італії

У той час як в Україні підтвердили 26 випадків коронавіруса, 3 з них - летальні, вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я МОЗ перевірила понад 700 зразків на коронавірус COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні Центру, передають Українські Новини.

"Всього вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я України дослідила понад 700 зразків", - йдеться в повідомленні.

Дані наведені станом на 20:00 19 березня.

Лабораторія перевіряє зразки не тільки людей з підозрою на зараження COVID-19, але і контактних осіб.

За даними ресурсу Our World in Data станом на 17 березня Італія провела 148,7 тис. тестів (при понад 31 тис. хворих), Польща – 8 тис. (зараз 355 заражених), Білорусь – 16 тис. (зараз – 51 заражений), Росія – 116 тис. (зараз офіційно 199 заражених).

Як повідомляли Українські Новини, станом на вечір 17 березня лабораторія провела дослідження понад 640 зразків. Це більш ніж в 200 разів менше, ніж в Італії

Тим часом ВООЗ дозволила знімати симптоми коронавірусу ібупрофеном.