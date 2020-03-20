В Японії школярка вручну пошила 612 медичних масок

В той час, як в Україні почався дефіцит масок а також почали спустошуватися полиці в магазинах, японська школярка вручну пошила 612 медичних масок, витративши на це всі свої заощадження. Про це розповіли у японській газеті Mainichi Shimbun, передає Бабель.

Японська школярка з міста Кофу (префектура Яманасі) вручну пошила 612 медичних масок, щоб допомогти літнім людям, сиротам та іншим нужденним, які відчувають нестачу масок через поширення коронавірусу.

13-річна Хайме Такимото шила маски на протязі місяця по п'ять годин на день. На матеріали вона витратила 80 тисяч ієн ($726) власних заощаджень. Кожну маску Такимото упаковывала індивідуальним способом. В упаковки вона клала записку з повідомленням "Мийте руки та намагайтеся полоскати горло".

Коробку з масками школярка передала особисто в руки губернатору Яманасі Котаро Нагасакі. Він запевнив, що маски розподілять між будинками престарілих та дітьми-сиротами.

"Я не дуже хороша в шитті, але з усіх сил намагалася їх зробити, тому що хочу допомогти людям", — сказала Такимото під час вручення масок.

Як повідомляли "Українські Новини", у зв'язку з карантином в Україні скасовують масові заходи закриваються кінотеатри в тому числі і "Мультиплекс" і припиняють заняття в дитячих садах і школах.