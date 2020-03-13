Дефицит масок, пустые полки и запреты на выезд. Украинцы из Неаполя рассказали об условиях карантина в Италии

В то время как с 12 марта в Украине ввели карантин, пассажиры, которые вернулись из итальянского города Неаполь, рассказали об условиях карантина в Италии и проверках, которые пришлось пройти в аеропортах, чтобы вернуться в Украину. Об этом сообщает телеканал " 112 Украина ".

Пассажирка рассказала, что истории о карантине чаще всего преувеличены. Она отметила, что в Италии, как и раньше, ездят поезда, летают самолеты, открыты аптеки и продуктовые магазины.

Однако она подтвердила информацию о необходимости соблюдать дистанцию в полтора метра. Женщина сообщила, что во время паспортного контроля пассажирам также проводити температурный скрининг.

Согласно расскажу женщины, итальянцы по поводу коронавируса очень переживают. Купить маску в аптеке, как и в Украине, почти невозможно. Кроме того, на них сильно повысили цены: одна может стоить до 40 евро. Также бывали дни, когда в магазинах не было питьевой воды и не хватало продуктов.

Еще один пассажир, Денис, сообщил, что после измерения температуры о результатах пассажирам не сообщали. Однако из аэропорта никого не выводили. Отметил, что сильно переживал, что в Украине его отправят на карантин.

Женщина по имени Татьяна рассказала, что ситуация в Италии очень сложная, люди сильно паникуют, переживают за свое здоровье. Однако подчеркнула, что сначала все были спокойны несмотря на большое количество сообщений о новых инфицированных. Добавила, что температуру измеряли не только в Украине, но и в Италии.

Еще один человек, который прилетел в Украину из Неаполя, рассказал, что во время карантина в Италии на улицу старался не выходить. Такую же информацию подтвердили другие пассажиры.

На борту самолета почти все находились в масках, как рассказала еще одна пассажирка. Она возразила некоторым предыдущим пассажирам и заявила, что в Италии почти все закрыто и очень много ограничений. Например, в супермаркеты впускают по 1-2 человека.

Она добавила, что нельзя никуда выезжать из города, кроме работы или больницы. Повсюду стоит полиция, которая проверяет документы и чтобы куда-то уехать нужно заполнять специальные сертификаты.

"Там очень спокойно, на самом деле, очень спокойно. Единственное, что у нас спросили, причину приезда в Неаполь, потому что мы ехали из другого города. И на выезде карабинеры там спрашивают только почему мы приехали", - заявила другая пассажирка.

Большинство подтвердили, что о самочувствии у них не спрашивали, лишь измеряли температуру. Однако они предположили, что просто все пассажиры чувствовали себя хорошо.

Как сообщали Українські Новини, в связи с карантином в Украине отменяют массовые мероприятия, закрываются кинотеатры, в том числе и "Мультиплекс" и прекращают занятия в детских садах и школах.

Также НБУ рекомендует пользоваться безналичным расчетом в период карантина.