Сады и школы закрыли: как взять отпуск на период карантина

С 12 марта до 3 апреля в Украине ввели карантин из-за пандемии коронавируса в мире. В указанный период Кабмин распорядился закрыть все учебные заведения независимо от формы собственности и сферы управления. Детей отправляют на вынужденные каникулы на три недели, и перед некоторыми родителями встает вопрос - кто сможет проследить за ребенком дома, если работу никто не отменял. Как пишет РБК-Украина, работники, желающие на период карантина уйти в отпуск и оставаться с детьми в это время, могут написать соответствующее заявление. Какие нужны документы и какой алгоритм действий? Кто может воспользоваться таким правом По закону, отпуск без сохранения зарплаты по желанию работника предоставляется в обязательном порядке матери или другой лицу, совершающему уход за ребенком в возрасте до 14 лет на период объявления карантина на соответствующей территории. Под карантином, отмечают в журнале "Кадровик", подразумеваются административные и медико-санитарные меры, применяемые для предотвращения распространения особо опасных инфекционных болезней. В том числе и нового китайского коронавирусаCOVID 19. Право на отпуск на период объявления карантина (без сохранения зарплаты) имеют: мать; отец; бабушка; дедушка; другие родственники, которые фактически присматривают за ребенком; лицо, усыновившее ребенка; лицо, взявшее под опеку ребенка; один из приемных родителей; один из родителей-воспитателей. Процедура предоставления отпускаПериод, на который объявлен карантин, должен быть подтвержден документально, поэтому важно взять справки из учебных заведений (о карантине) или копии приказов о приостановлении учебного процесса. К заявлению об отпуске на период карантина нужно приложить копию свидетельства о рождении ребенка и документ, удостоверяющий соответствующий статус работника (заявление работника о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы на период объявления карантина). Ознакомившись с заявлением и документами работодатель обязан издать приказ (распоряжение) о предоставлении такого отпуска. Как гласит пункт 3-1 части 1 статьи 25 Закона № 504 "Об отпусках", отпуск без сохранения заработной платы предоставляется на период объявления карантина на соответствующей территории. Поскольку весь период карантина может длиться несколько недель и при необходимости может продолжаться и вводиться несколько раз в течение года, такой отпуск может быть продлен и предоставляться столько раз, сколько в течение года будет соответствующих событий. В Минсоцполитики Украины разъясняли, что работодатели за счет собственных средств могут устанавливать дополнительные трудовые и социально-бытовые льготы для работников, в частности, другие виды оплачиваемых отпусков или отпусков большей продолжительности, чем установлено законодательством, на условиях, определенных в коллективном договоре. Альтернативные варианты для работника и работодателя Кроме отпуска родители детей до 14 лет на период объявления карантина могут воспользоваться другими правами и гарантиями, а именно: Как взять отпуск на работе на период карантина и по уходу за ребенком (Фото: скрин kadrovik.ua) Как сообщали Українськi Новини, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявили коронавирус COVID19 пандемией. Тем временем, сроки карантина могут измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине.