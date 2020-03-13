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13 марта 2020, пятница, 05:45 126 Инфографика
Общество 2020-03-13T05:45:02+02:00
Українські Новини
Сады и школы закрыли: как взять отпуск на период карантина

Сады и школы закрыли: как взять отпуск на период карантина

Надежда Комендантова
Отпуск, Карантин в школах Киева, Карантин в школах, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Карантин в школах. Фото: соцсети
Карантин в школах. Фото: соцсети

С 12 марта до 3 апреля в Украине ввели карантин из-за пандемии коронавируса в мире. В указанный период Кабмин распорядился закрыть все учебные заведения независимо от формы собственности и сферы управления. Детей отправляют на вынужденные каникулы на три недели, и перед некоторыми родителями встает вопрос - кто сможет проследить за ребенком дома, если работу никто не отменял.

Как пишет РБК-Украина, работники, желающие на период карантина уйти в отпуск и оставаться с детьми в это время, могут написать соответствующее заявление. Какие нужны документы и какой алгоритм действий?

Кто может воспользоваться таким правом

По закону, отпуск без сохранения зарплаты по желанию работника предоставляется в обязательном порядке матери или другой лицу, совершающему уход за ребенком в возрасте до 14 лет на период объявления карантина на соответствующей территории.

Под карантином, отмечают в журнале "Кадровик", подразумеваются административные и медико-санитарные меры, применяемые для предотвращения распространения особо опасных инфекционных болезней. В том числе и нового китайского коронавирусаCOVID 19.

Право на отпуск на период объявления карантина (без сохранения зарплаты) имеют:

  • мать;
  • отец;
  • бабушка;
  • дедушка;
  • другие родственники, которые фактически присматривают за ребенком;
  • лицо, усыновившее ребенка;
  • лицо, взявшее под опеку ребенка;
  • один из приемных родителей;
  • один из родителей-воспитателей.

Процедура предоставления отпуска

Период, на который объявлен карантин, должен быть подтвержден документально, поэтому важно взять справки из учебных заведений (о карантине) или копии приказов о приостановлении учебного процесса.

К заявлению об отпуске на период карантина нужно приложить копию свидетельства о рождении ребенка и документ, удостоверяющий соответствующий статус работника (заявление работника о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы на период объявления карантина).

Ознакомившись с заявлением и документами работодатель обязан издать приказ (распоряжение) о предоставлении такого отпуска.

Как гласит пункт 3-1 части 1 статьи 25 Закона № 504 "Об отпусках", отпуск без сохранения заработной платы предоставляется на период объявления карантина на соответствующей территории. Поскольку весь период карантина может длиться несколько недель и при необходимости может продолжаться и вводиться несколько раз в течение года, такой отпуск может быть продлен и предоставляться столько раз, сколько в течение года будет соответствующих событий.

В Минсоцполитики Украины разъясняли, что работодатели за счет собственных средств могут устанавливать дополнительные трудовые и социально-бытовые льготы для работников, в частности, другие виды оплачиваемых отпусков или отпусков большей продолжительности, чем установлено законодательством, на условиях, определенных в коллективном договоре.

Альтернативные варианты для работника и работодателя

Кроме отпуска родители детей до 14 лет на период объявления карантина могут воспользоваться другими правами и гарантиями, а именно:

Как взять отпуск на работе на период карантина и по уходу за ребенком (Фото: скрин kadrovik.ua)Как взять отпуск на работе на период карантина и по уходу за ребенком (Фото: скрин kadrovik.ua)

Как сообщали Українськi Новини, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявили коронавирус COVID19 пандемией.

Тем временем, сроки карантина могут измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине.

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