ТРЦ Lavina Mall в Киеве прекратил проведение массовых развлекательных мероприятий

После того, как Кабинет Министров ввел карантин для предотвращения распространения коронавируса с 12 марта по 3 апреля, Торгово-развлекательный центр Lavina Mall в Киеве прекратил проведение массовых развлекательных мероприятий.

Об этом говориться в сообщении ТРЦ, передают Українськi Новини.

"Торгово-развлекательный центр продолжает свою работу в обычном режиме. При этом мы гарантируем соблюдение необходимых сегодня санитарных норм. Клининг работает в усиленном режиме на всей территории Lavina Mall", - сказано в нем.

Также дополнительно дезинфицируются автобусы, которыми осуществляется развозка посетителей ТРЦ.

"При этом мы приостановили проведение любых массовых развлекательных мероприятий - концертов, спортивных соревнований, розыгрышей. Уверены, что это шаг, необходимость которого понимают все", - говорится в сообщении.

С 12 по 31 марта в ТРЦ прекратили работу парк развлечений "Галактика" и кинотеатр Multiplex.

Как сообщали Українські Новини, в Украине подтвердили 12 марта еще 2 случая заражения COVID-19. 3 марта в Украине был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом, 12 марта подтвердились еще 2 случая заражения.

Также три иностранца, прилетевшие рейсом авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) из Милана в Киев, были доставлены в Александровскую больницу для проверки на наличие или отсутствие коронавирусной инфекции, при этом лабораторными исследованиями коронавирусную инфекцию у них не выявлено.