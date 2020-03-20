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20 березня 2020, пʼятниця, 14:49 12
Політика 2020-03-20T18:15:03+02:00
Українські Новини
В знак солідарності з Італією, яка страждає від коронавірусу, будівлю мерії підсвітять у кольори італійського

В знак солідарності з Італією, яка страждає від коронавірусу, будівлю мерії підсвітять у кольори італійського прапора

Кира Молчанова
КГГА, Карантин, Італія, коронавірус в Італії
КМДА КМДА Київрада Київрада Мерія Фото: КМДА
КМДА КМДА Київрада Київрада Мерія Фото: КМДА

З сьогоднішнього дня Київ проводить акцію на підтримку Італії, де кількість заражених становить 41 035 осіб (5 322 випадку за останню добу), і загинули 3 248 осіб. На час акції будівлю КМДА підсвітять кольорами італійського прапора, а на Хрещатику встановлять прапор Італії.

Про це під час щоденного брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко.

"Київ почав акцію в підтримку Італії. Ми отримуємо інформацію від ЗМІ, наскільки там складна ситуація. Багато хто з вас міг побачити, що ми встановили вздовж Хрещатика прапорці Італії і України сьогодні. Три вечори, з п'ятниці до неділі, будівлю мерії підсвітять у кольори італійського прапора на підтримку тих людей, хто зараз бореться з цією небезпечною хворобою", — сказав Віталій Кличко.

Підсвітку будівлі можна буде побачити після заходу сонця протягом вихідних днів.

Як повідомляли Українські Новини, коронавірус може "жити" на різних поверхнях до 5 днів.

Також ми писали, як правильно дезінфікувати приміщення при пандемії коронавірусу.

Незважаючи на це, в Україні можуть ввести комендантську годину і особливий порядок розподілу продуктів через коронавірус.

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