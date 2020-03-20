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  • В Іспанії кількість загиблих від коронавірусу перевищила тисячу людей
20 березня 2020, пʼятниця, 15:27 5
Світ 2020-03-20T15:33:10+02:00
Українські Новини
В Іспанії кількість загиблих від коронавірусу перевищила тисячу людей

В Іспанії кількість загиблих від коронавірусу перевищила тисячу людей

Елизавета Кесельман
Іспанія, Епідемія коронавірусу, Коронавірус в Іспанії
Коронавірус. Скріншот відео CBS News
Коронавірус. Скріншот відео CBS News

Перша країна, яку охопила коронавірусна інфекція, став Китай, незважаючи на те, що вже другий день лікарі не зафіксували жодного нового випадку зараження в державі.

На даний момент, пік епідемії спостерігається в Італії, Китаї та Ірані. Четвертою офіційною країною, де коронавірус активно набирає обертів і забирає життя людей, стала Іспанія. Про це передає BBC.

Наголошується, що від інфекції COVID-19 у країні загинуло понад 1000 осіб. За останню добу в Іспанії діагностували майже 2 тисячі нових випадків коронавірусу, а загинула 171 людина. Таким чином, кількість інфікованих в Іспанії становить майже 20 тисяч осіб, а загиблих — 1002 людини. У теж час 1558 пацієнтів одужали.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні можуть ввести комендантську годину і особливий порядок розподілу продуктів через коронавірус.

Крім того, 9 березня, у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я надійшло 56 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію.

 

 

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