В Іспанії кількість загиблих від коронавірусу перевищила тисячу людей

На даний момент, пік епідемії спостерігається в Італії, Китаї та Ірані. Четвертою офіційною країною, де коронавірус активно набирає обертів і забирає життя людей, стала Іспанія. Про це передає BBC.

Наголошується, що від інфекції COVID-19 у країні загинуло понад 1000 осіб. За останню добу в Іспанії діагностували майже 2 тисячі нових випадків коронавірусу, а загинула 171 людина. Таким чином, кількість інфікованих в Іспанії становить майже 20 тисяч осіб, а загиблих — 1002 людини. У теж час 1558 пацієнтів одужали.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні можуть ввести комендантську годину і особливий порядок розподілу продуктів через коронавірус.

Крім того, 9 березня, у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я надійшло 56 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію.