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20 марта 2020, пятница, 10:48 284
Азия 2020-03-20T10:50:10+02:00
Українські Новини
В Китае второй день никто не заболел, а в Южной Корее заболевших COVID-19 стало меньше

В Китае второй день никто не заболел, а в Южной Корее заболевших COVID-19 стало меньше

Кира Молчанова
Коронавирус, Коронавирус в Китае, Коронавирус в мире, Коронавирус в Южной Корее
Коронавирус. Ежедневная процедура дезинфекции. Фото: Синьхуа
Коронавирус. Ежедневная процедура дезинфекции. Фото: Синьхуа

В Китае, где зафиксировали первые случаи заражения новым коронавирусом, врачи уже вторые сутки не фирксируют новых случаев инфицирвоания COVID-19. Об этом пишет польское информационные издание Interia Fakty.

Как сообщает источник, 18 и 19 марта на территории Китая не зафиксировали случаев заражения, а 39 человек, которые обратились к медикам, приехали уже заболевшими из-за рубежа.

Днем ранее таких случаев было на 34, а в общей сложности с начала эпидемии привезенный в Китай коронавирус был обнаружен у 228 человек. В общей сложности в Китае COVID-19 заразился 80 967 человек, из которых более 71 тыс. выздоровели.

О стабилизации эпидемиологической ситуации докладывают и в Южной Корее. Там за последние сутки зафиксировали 87 случаев заражения. До сих пор в Южной Корее было подтверждено 8652 случаев инфекции. От заболевания умерли 94 человека, из которых за прошедшие 24 часа — трое.

Как сообщали Українські Новини, на данный момент в Украине 26 случаев заражения коронавирусом, 3 из которых оказались летальными.

Всего в мире COVID-19  болеют в мире им заразились больше 234 030 человек.

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