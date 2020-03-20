В Китае второй день никто не заболел, а в Южной Корее заболевших COVID-19 стало меньше

В Китае, где зафиксировали первые случаи заражения новым коронавирусом, врачи уже вторые сутки не фирксируют новых случаев инфицирвоания COVID-19. Об этом пишет польское информационные издание Interia Fakty.

Как сообщает источник, 18 и 19 марта на территории Китая не зафиксировали случаев заражения, а 39 человек, которые обратились к медикам, приехали уже заболевшими из-за рубежа.

Днем ранее таких случаев было на 34, а в общей сложности с начала эпидемии привезенный в Китай коронавирус был обнаружен у 228 человек. В общей сложности в Китае COVID-19 заразился 80 967 человек, из которых более 71 тыс. выздоровели.

О стабилизации эпидемиологической ситуации докладывают и в Южной Корее. Там за последние сутки зафиксировали 87 случаев заражения. До сих пор в Южной Корее было подтверждено 8652 случаев инфекции. От заболевания умерли 94 человека, из которых за прошедшие 24 часа — трое.

Как сообщали Українські Новини, на данный момент в Украине 26 случаев заражения коронавирусом, 3 из которых оказались летальными.

Всего в мире COVID-19 болеют в мире им заразились больше 234 030 человек.