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20 березня 2020, пʼятниця, 14:54 22
Суспільство 2020-03-20T16:00:02+02:00
Українські Новини
Киянку оштрафували на 17 тис. гривень за порушення правил карантину

Киянку оштрафували на 17 тис. гривень за порушення правил карантину

Валерия Драгомирова
Штраф, Київ, Шевченківський районний суд Києва, Карантин у Києві, Порушення карантину
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Шевченківський районний суд Києва оштрафував жінку на 17 тис. гривень за порушення правил карантину.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби суду, передають Українські Новини.

Судом було встановлено, що мешканка міста Києва здійснювала продаж продуктів харчування з рук у невстановленому місці, чим допустила порушення санітарно-протиепідемічних правил на період дії карантину.

За результатами розгляду справи особу визнано винною у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 44-3 (порушення правил карантину людей) Адміністративного кодексу, на жінку накладено адміністративний штраф у розмірі 17 тис. гривень.

Наголошується, що це перше рішення за справою про порушення правил карантину.

Як повідомляли Українські Новини, поліція склала 405 адмінпротоколів і відкрила 6 справ за порушення правил карантину.

Тим часом Зеленський схвалив штрафи в 170 тис. гривень і позбавлення волі від 5 до 8 років за порушення карантину.

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