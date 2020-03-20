Киянку оштрафували на 17 тис. гривень за порушення правил карантину

Шевченківський районний суд Києва оштрафував жінку на 17 тис. гривень за порушення правил карантину.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби суду, передають Українські Новини.



Судом було встановлено, що мешканка міста Києва здійснювала продаж продуктів харчування з рук у невстановленому місці, чим допустила порушення санітарно-протиепідемічних правил на період дії карантину.



За результатами розгляду справи особу визнано винною у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 44-3 (порушення правил карантину людей) Адміністративного кодексу, на жінку накладено адміністративний штраф у розмірі 17 тис. гривень.



Наголошується, що це перше рішення за справою про порушення правил карантину.



Як повідомляли Українські Новини, поліція склала 405 адмінпротоколів і відкрила 6 справ за порушення правил карантину.



Тим часом Зеленський схвалив штрафи в 170 тис. гривень і позбавлення волі від 5 до 8 років за порушення карантину.