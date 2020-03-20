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20 березня 2020, пʼятниця, 08:41 22
Суспільство 2020-03-20T11:00:03+02:00
Українські Новини
Від коронавірусу загинули вже майже 10 тис. осіб. Дані на 20 березня

Від коронавірусу загинули вже майже 10 тис. осіб. Дані на 20 березня

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Європі, коронавірус в Італії
Коронавірус. Фото: Дніпропетровська ОДА
Коронавірус. Фото: Дніпропетровська ОДА

В той час, як в Україні вже 26 випадків зараження коронавірусом, в світі ним заразилися більше 234 030 осіб. Про це свідчать дані South China Morning Post.

Так, згідно з даними, кількість заражених коронавірусом вже перевалила за 24 тисячі осіб (234 030 випадків) по всьому світу, з них 15 за добу 253. Загинули 9 841 (за добу 1 031).

В Італії коронавірус продовжує поширюватися з великою швидкістю, кількість заражених тут становить 41 035 осіб (5 322 випадки за останню добу), загинули 3 248 осіб.

На третьому місці за поширенням коронавірусу у світі є Іран, де захворіли вже 18 407 чоловік, загинули 1 284. В Іспанії кількість заражених не набагато менше, ніж в Ірані, і становить 17 147 випадків, 767 загиблих.

Німеччина "закриває" п'ятірку країн з найбільшою кількістю заражень коронавірусом, тут 10 999 випадків і 24 загиблих.

В Україні за суті зафіксували 10 нових випадків зараження коронавірусом, загальна кількість збільшилася до 26, загинули 3 людини.

Щоб захистити себе:

  • уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ – мінімальна дистанція - 1,5 метра;
  • не торкайтеся до свого обличчя, в тому числі до очей, носа і рота;
  • термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птиця;яйця;
  • у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавірусаЯк захиститися від коронавірусу

Як повідомляли Українські Новини, коронавірус може "жити" на різних поверхнях до 5 днів.

Також ми писали, як правильно дезінфікувати приміщення при пандемії коронавіруса.

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