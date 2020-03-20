В Україні виявили 26 випадків коронавірусу. Дані на 20 березня

У гіпертоніків і курців шанси померти від коронавірусу вищі, - ВООЗ 16:31

В Італії від коронавірусу за добу померли 475 осіб. Дані на 19 березня 08:20 Інфографіка

У Київській області зафіксували другий випадок захворювання на коронавірус 13:32

В Україні може зрости кількість постраждалих від небезпечного обладнання, – "Укрэксперт" 15:46