В Україні виявили 26 випадків коронавірусу. Дані на 20 березня

В той час, як у світі число заражених коронавірусом перевищило 234 тис. чоловік, станом на 10:00 20 березня в Україні лабораторно підтвердили 26 випадків коронавіруса COVID-19, з них 3 летальних Про це йдеться в повідомленні в Telefram-каналі про коронавірус Міністерства охорони здоров'я. Коронавірусна хвороба зафіксована: Чернівецька область - 15 випадків (1 летальний) Житомирська область - 2 випадки (1 летальний) Київська область - 2 випадки Донецька область - 1 випадок Дніпропетровська область - 2 випадки Івано-Франківська область - 1 випадок (летальний) м. Київ - 3 випадки Щоб захистити себе: уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ – мінімальна дистанція - 1,5 метра; не торкайтеся до свого обличчя, в тому числі до очей, носа і рота; термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птицю; яйця; у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Як повідомляли Українські Новини, раніше Комаровський дав 25 відповідей на головні питання про коронавірус,, а також дав поради при епідемії.