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20 березня 2020, пʼятниця, 10:30 5
Медицина 2020-03-20T10:45:30+02:00
Українські Новини
В Україні виявили 26 випадків коронавірусу. Дані на 20 березня

В Україні виявили 26 випадків коронавірусу. Дані на 20 березня

Ярина Вацяк
Коронавірус, коронавірус в Україні, карантин через коронавірус
Коронавірус.Фото: chinadaily
Коронавірус.Фото: chinadaily

В той час, як у світі число заражених коронавірусом перевищило 234 тис. чоловік, станом на 10:00 20 березня в Україні лабораторно підтвердили 26 випадків коронавіруса COVID-19, з них 3 летальних

Про це йдеться в повідомленні в Telefram-каналі про коронавірус Міністерства охорони здоров'я.

Коронавірусна хвороба зафіксована:

  • Чернівецька область - 15 випадків (1 летальний)
  • Житомирська область - 2 випадки (1 летальний)
  • Київська область - 2 випадки
  • Донецька область - 1 випадок
  • Дніпропетровська область - 2 випадки
  • Івано-Франківська область - 1 випадок (летальний)
  • м. Київ - 3 випадки

Щоб захистити себе:

  • уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ – мінімальна дистанція - 1,5 метра;
  • не торкайтеся до свого обличчя, в тому числі до очей, носа і рота;
  • термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птицю; яйця;
  • у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Комаровський дав 25 відповідей на головні питання про коронавірус,, а також дав поради при епідемії.

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