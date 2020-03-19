В Італії смертність від коронавірусу в 8 разів вища, ніж в Китаї

Про це йдеться у статті в журналі Nature Medicine.

Показник у кілька разів відрізняється від решти світу в більшу сторону. За нещодавньою інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, COVID-19 виявився смертельним у 3,4% випадках, а відміну від первісних 1,4%.

На даний момент у світі зафіксовано майже 230 тис. випадків зараження COVID-19. Майже третина з них припадає на Китай - близько 82 тис. заражень. Смертельних випадків в КНР - 3,2 тисяч.

В той же час в Італії при вдвічі меншій кількості заражених (41 035 осіб) смертей більше, ніж в материковому Китаї - 3405 загиблих.

Як повідомляли Українські Новини, МОЗ підтвердив 21 випадок коронавірусу. Додалися Дніпропетровська та Івано-Франківська області.

Тим часом в Івано-Франківську від коронавірусу померла 56-річна жінка.