Bolt і Uber безкоштовно возитимуть лікарів на роботу в Києві

Служби пасажирських автоперевезень Bolt і Uber, в якому розповіли, як вплине карантин на вартість проїзду, мають намір зробити безкоштовну доставку лікарів на роботу в Києві.

Про це повідомив мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко на брифінгу, передають Українські Новини.

"Зазначу, що служби таксі Bolt, Uber висловили готовність безкоштовно перевозити медичних працівників, які їдуть на роботу, для того щоб допомагати людям", - сказав він.

Кличко зазначив, що міська влада обговорює з керівництвом медустанов механізм здійснення перевезень.

Також він розповів, що компанія "Епіцентр К" передала міськадміністрації 100 тис. масок.

Як повідомляли Українські Новини, UberEats ввів безконтактну доставку на період карантину.

А BlaBlaCar частково змінив роботу в умовах карантину: як дістатися між містами.

Крім того, на час карантину у Києві маршрути метро продублюють наземним транспортом.

Тим часом Китай передасть Україні до 23 березня 10,4 млн тестів і мільйон масок.