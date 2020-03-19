UberEats ввел бесконтактную доставку на период карантина

Сервис доставки еды UberEats Ukraine международной компании Uber, где рассказали, как повлияет карантин на стоимость проезда,

Об этом Українським Новинам сообщила генеральный менеджер в Северной и Восточной Европе Uber Eats Чарити Саффорд.

"Учитывая то, что многие пользователи в Украине предпочитают оставаться дома, мы хотим их поддержать в это сложное время. Мы начали информировать пользователей о том, как сделать заказ с бесконтактной доставкой до двери", - сказала она.

Также она отметила, что UberEats готов поддержать партнеров с помощью стимулирования спроса на заказ еды из ресторанов.

UberEats разослал курьерам по всему миру рекомендации, которые в свою очередь основаны на рекомендациях Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), о том, как помочь уберечься от коронавируса.

Компания окажет финансовую помощь курьерам в случае, если у них будет диагностирован коронавирус и они предоставят документы, подтверждающие это, а также, если они будут находиться на индивидуальном карантине или самоизоляции.

При этом они будут отключены от программы на 14 дней в соответствии с указанием органов здравоохранения.

Также UberEats ввел промокоды в каждом городе присутствия в Украине, по которым можно оформить бесплатную доставку при заказе на сумму от 250 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, BlaBlaCar частично изменил работу в условиях карантина: как добраться между городами.

Также на время карантина в Киеве маршруты метро продублируют наземным транспортом.