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19 марта 2020, четверг, 19:02 45
Общество 2020-03-19T20:15:02+02:00
Українські Новини
UberEats ввел бесконтактную доставку на период карантина

UberEats ввел бесконтактную доставку на период карантина

Анна Рудык
Uber, доставка еды, UberEats, карантин в Украине
Доставка еды. Фото: pixabay
Доставка еды. Фото: pixabay

Сервис доставки еды UberEats Ukraine международной компании Uber, где рассказали, как повлияет карантин на стоимость проезда, ввел бесконтактную доставку на период карантина.

Об этом Українським Новинам сообщила генеральный менеджер в Северной и Восточной Европе Uber Eats Чарити Саффорд.

"Учитывая то, что многие пользователи в Украине предпочитают оставаться дома, мы хотим их поддержать в это сложное время. Мы начали информировать пользователей о том, как сделать заказ с бесконтактной доставкой до двери", - сказала она.

Также она отметила, что UberEats готов поддержать партнеров с помощью стимулирования спроса на заказ еды из ресторанов.

UberEats разослал курьерам по всему миру рекомендации, которые в свою очередь основаны на рекомендациях Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), о том, как помочь уберечься от коронавируса.

Компания окажет финансовую помощь курьерам в случае, если у них будет диагностирован коронавирус и они предоставят документы, подтверждающие это, а также, если они будут находиться на индивидуальном карантине или самоизоляции.

При этом они будут отключены от программы на 14 дней в соответствии с указанием органов здравоохранения.

Также UberEats ввел промокоды в каждом городе присутствия в Украине, по которым можно оформить бесплатную доставку при заказе на сумму от 250 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, BlaBlaCar частично изменил работу в условиях карантина: как добраться между городами.

Также на время карантина в Киеве маршруты метро продублируют наземным транспортом.

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