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18 марта 2020, среда, 17:39 228
Общество 2020-03-18T19:13:52+02:00
Українські Новини
В Uber рассказали, как повлияет карантин на стоимость проезда

В Uber рассказали, как повлияет карантин на стоимость проезда

Анна Рудык
Такси, Uber, карантин в Украине, цены на такси
Такси
Такси

Международный сервис пассажирских автоперевозок Uber, несмотря на потенциальное увеличение спроса на такси из-за закрытия метро в Киева, не намерен повышать цены на поездки на период карантина в Украине.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба сервиса.

"Uber в Украине сейчас не меняет цену и не вводит дополнительные акции", - сказали в компании.

Глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе Георгий Соколянский отметил, что у компании есть специальная глобальная команда, которая руководствуется в своей работе советами специалистов по вопросам охраны здоровья, чтобы реагировать на каждом рынке, где она присутствует.

Uber старается обеспечить водителей средствами дезинфекции, которые помогут им поддерживать автомобили в чистоте.

Отмечается, что количество средств ограничено, однако компания привлекает производителей и дистрибьюторов для его увеличения.

Кроме того, Uber намерен оказать финансовую помощь водителям, в случае, если у них будет диагностирован коронавирус и они предоставят документы, подтверждающие это, а также, если они будут находиться на индивидуальном карантине или самоизоляции.

При этом они будут отключены от программы на 14 дней в соответствии с указанием органов здравоохранения.

Как сообщали Українськi Новини, BlaBlaCar частично изменил работу в условиях карантина: как добраться между городами.

Также на время карантина в Киеве маршруты метро продублируют наземным транспортом.

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