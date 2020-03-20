У Києві перенесли прийом документів у перші класи

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондрієвський заявляє, що прийом документів у перші класи школи переноситься до поліпшення епідемічної ситуації.

Про це він повідомив у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.



"Шановні батьки! Ми переносимо початок прийому документів у перші класи до поліпшення епідемічної ситуації. Це зроблено для вашого максимального комфорту. Сьогодні важливо утримуватися від виходу на вулицю. Місто піклується про вас! Піклуйтеся про своїх рідних. Залишайтеся вдома", - написав він.



Мондрієвський закликав батьків не хвилюватися за оцінки дітей за третю навчальну чверть, яка закінчилася в п'ятницю.



Він зазначив, що після введення системи семестрового навчання, школярі отримають тематичні бали.



Заступник голови КМДА також просить вчителів працювати з адміністрацією дистанційно і не йти в школу, щоб перенести відмітки в журнали.



Крім того, він зазначив, що всі педагоги Києва наступного тижня отримають заробітну плату. Працівники районних управлінь освіти вже здійснюють розрахунки, для того, щоб всі отримали зарплату вчасно.



Як повідомляли Українські Новини, Зеленський анонсував запуск онлайн-уроків для школярів 5-11 класів з наступного тижня.



Раніше пробне ЗНО перенесли на початок квітня через карантин.



Крім того, чим зайнятися на карантині.