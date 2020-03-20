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20 березня 2020, пʼятниця, 13:05 13
Медицина 2020-03-20T13:19:50+02:00
Українські Новини
Не парацетамолом єдиним: ВООЗ дозволила знімати симптоми коронавірусу ібупрофеном

Не парацетамолом єдиним: ВООЗ дозволила знімати симптоми коронавірусу ібупрофеном

Ярина Вацяк
Коронавірус, Ліки від коронавірусу, лікування коронавірусу, парацетамол, ібупрофен

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) відмовилася від застережень щодо вживання жарознижувального і болезаспокійливого засобу ібупрофен при підозрі на зараження новим коронавірусом, яким у світі вже заразилися понад 234 тис. осіб, пише DW.

"На основі наявної сьогодні інформації ВООЗ не відраджує від приймання ібупрофену", - заявила організація у четвер, 19 березня.

Ще двома днями раніше у ВООЗ радили радше вживати парацетамол, а не ібупрофен при самолікуванні, хоча і вказували на відсутність досліджень, які пов'язували б цей протизапальний препарат з підвищеним рівнем смертності при захворюваності на COVID-19.

Як вказали в організації 19 березня, експерти ВООЗ ознайомилися з дослідженнями, провели консультації з лікарями та прийшли до висновку, що окрім відомих побічних ефектів у певних груп населення не існує жодних негативних наслідків вживання ібупрофену для пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, у Міністерстві охорони здоров'я попередили, що не існує єдиних ліків від коронавірусу, а Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) для лікування зниження температури при симптомах коронавірусу рекомендує застосовувати парацетамол.

Крім того, 60-річна британка розповіла про свій досвід боротьби з коронавірусом з допомогою бульйону і парацетамолу.

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