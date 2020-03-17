Парацетамол и бульон: 60-летняя британка рассказала о своем опыте борьбы с коронавирусом

Бывшая глава Королевского колледжа врачей общей практики 60-летняя доктор Клэр Джерада, которая несколько дней была прикована к постели из-за коронавируса, рассказала о болезни и как ей удалось вылечиться в то время, как в мире коронавирусом заразились 182 956 человека.

Джерада заболела коронавирусом после возвращения с нью-йоркской конференции, пишет The Sun.

Она рассказала, что симптомы начали проявляться через несколько дней после возвращения в Великобританию, но Джерада списала все на смену часовых поясов и длительный перелет.

Сухой кашель она приняла за последствия сухого воздуха в самолете. Поняла, что больна женщина только после того, как у нее поднялась температура выше 38,8 градусов.

Джерада рассказала, что в течение следующих пяти дней она оставалась в кровати - только вставала, чтобы пользоваться туалетом, а ее муж, сэр Саймон Уэссели, бывший президент Королевского колледжа психиатров, защитил себя от вируса, когда она была больна, обмотав футбольный шарф Челси вокруг лица.

В конце этого периода симптомы исчезли, оставив только привкус во рту и сильную усталость.

"Я пережила эту неприятную болезнь, желая избавиться от нее, но никогда не чувствовала, что она меня убьет", - рассказала женщина.

"Мне не нужно было никаких героических лекарств или вмешательств", - добавила она.

Джерада сказала, что уже хоть и не молода, но не имеет проблем со здоровьем.

"У меня нет проблем со здоровьем, и два парацетамола три раза в день и лимонад - все, что мне было нужно", - сказала она.

"У меня был пенициллин, куриный суп, который, казалось, чудесным образом возвращал мне аппетит", - добавила женщина.

Также Джерада рассказала, что с мужем общалась по телефону и отметила, что коронавирус - это худшее заболевание, которое у нее было и сравнила с болями при родах, хоть это и нельзя назвать болезнью.

"Это было больно и страшно - страх не потому, что я думала, что умру, а потому, что нездоровье - это просто страшно", - сказала женщина.

Ранее Українські Новини рассказали о том, что происходит с организмом при коронавирусе, почему больные умирают и как его лечить.

Тем временем, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) для лечения снижения температуры при симптомах коронавируса рекомендует применять парацетамол.