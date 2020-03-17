подписаться на рассылку
26.9 27.9
29.1 30.9
˟
17 марта 2020, вторник, 23:10 1669
Общество 2020-03-17T23:34:09+02:00
Українські Новини
Парацетамол и бульон: 60-летняя британка рассказала о своем опыте борьбы с коронавирусом

Парацетамол и бульон: 60-летняя британка рассказала о своем опыте борьбы с коронавирусом

Ярина Вацяк
Коронавирус, Симптомы коронавируса, лечение коронавируса, Парацетамол
Клэр Джерада Фото: ITV
Клэр Джерада Фото: ITV

Бывшая глава Королевского колледжа врачей общей практики 60-летняя доктор Клэр Джерада, которая несколько дней была прикована к постели из-за коронавируса, рассказала о болезни и как ей удалось вылечиться в то время, как в мире коронавирусом заразились 182 956 человека.

Джерада заболела коронавирусом после возвращения с нью-йоркской конференции, пишет The Sun.

Она рассказала, что симптомы начали проявляться через несколько дней после возвращения в Великобританию, но Джерада списала все на смену часовых поясов и длительный перелет.

Сухой кашель она приняла за последствия сухого воздуха в самолете. Поняла, что больна женщина только после того, как у нее поднялась температура выше 38,8 градусов.

Джерада рассказала, что в течение следующих пяти дней она оставалась в кровати - только вставала, чтобы пользоваться туалетом, а ее муж, сэр Саймон Уэссели, бывший президент Королевского колледжа психиатров, защитил себя от вируса, когда она была больна, обмотав футбольный шарф Челси вокруг лица.

В конце этого периода симптомы исчезли, оставив только привкус во рту и сильную усталость.

"Я пережила эту неприятную болезнь, желая избавиться от нее, но никогда не чувствовала, что она меня убьет", - рассказала женщина.

"Мне не нужно было никаких героических лекарств или вмешательств", - добавила она.

Джерада сказала, что уже хоть и не молода, но не имеет проблем со здоровьем.

"У меня нет проблем со здоровьем, и два парацетамола три раза в день и лимонад - все, что мне было нужно", - сказала она.

"У меня был пенициллин, куриный суп, который, казалось, чудесным образом возвращал мне аппетит", - добавила женщина.

Также Джерада рассказала, что с мужем общалась по телефону и отметила, что коронавирус - это худшее заболевание, которое у нее было и сравнила с болями при родах, хоть это и нельзя назвать болезнью.

"Это было больно и страшно - страх не потому, что я думала, что умру, а потому, что нездоровье - это просто страшно", - сказала женщина.

Ранее Українські Новини рассказали о том, что происходит с организмом при коронавирусе, почему больные умирают и как его лечить.

Тем временем, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) для лечения снижения температуры при симптомах коронавируса рекомендует применять парацетамол.

Больше новостей о: Коронавирус Симптомы коронавируса лечение коронавируса Парацетамол

В Украине уже 14 случаев заражения коронавирусом, два летальных
МИД сформировал список хабов откуда украинцы смогут бесплатно добраться в Украину
Новости
В России оконфузились, сообщив о закрытии из-за коронавируса несуществующего львовского метро 23:48
Сеть АТБ разработала нормы продажи продовольственных товаров, чтобы защитить покупателей от паникеров и спекулянтов 23:40
Парацетамол и бульон: 60-летняя британка рассказала о своем опыте борьбы с коронавирусом 23:10
Киоски "Союзпечать" прекращают продавать прессу и закроются на карантин 22:42
Женщине, которая умерла от коронавируса, в больнице назначили антибиотики и отпустили домой, - СМИ 22:32
больше новостей
Решение закрыть метро принято, – Гончаренко 22:41
Все о коронавирусе: что происходит с организмом, почему больные умирают и как его лечить 05:30 Инфографика
За нарушение карантина грозит штраф 170 тыс. гривен и 8 лет тюрьмы: Рада приняла закон 08:53
Препараты и медицинские изделия для борьбы с коронавирусом хотят освободить от пошлины на ввоз 21:27
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирусом заразились уже 168 тыс. человек, за сутки 670 погибших. Данные на 16 марта 08:40 Карта
больше новостей
В Kharkiv Palace состоялось заседание первого в Украине антикризисного штаба во главе с Ярославским 16:41
Ярославский договорился с Джеком Ма, и в Украину едут тест-системы на короновирус 08:46
За нарушение карантина грозит штраф 170 тыс. гривен и 8 лет тюрьмы: Рада приняла закон 08:53
Главой Минэнерго впервые может стать женщина 17:38
Рада запретила штрафовать украинцев за просрочку уплаты коммуналки на время карантина 09:45
больше новостей
Разумков подписал закон о борьбе с распространением коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok