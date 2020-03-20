Перша людина в Україні вилікувалася від коронавірусу

В той час, як протягом четверга, 19 березня, у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я надійшло 56 повідомлень про підозру на коронавирусную інфекцію, чоловік з Чернівців вилікувався від коронавірусу.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

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"Пацієнту з Чернівців було зроблено повторний лабораторний аналіз на коронавірус. І він вдруге показав негативний результат. А отже, можемо констатувати офіційно: в Україні є перша людина, яка лдужала від коронавірусу", - сказав він.

Також Зеленський зазначив, що сьогодні чоловіка, який одужав, випишуть і він повернеться додому.

Президент також зазначив, що побороти коронавірус можна тільки дотримуючись правил ізоляції, залишаючись вдома.

Як повідомляли Українські Новини, радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко прогнозує введення комендантської години для протидії поширенню коронавірусу.

Тим часом, в Україні лабораторно підтвердили 26 випадків коронавірусу COVID-19, з них 3 летальних станом на ранок 20 березня.