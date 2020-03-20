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20 березня 2020, пʼятниця, 11:41 12
Суспільство 2020-03-20T13:45:03+02:00
Українські Новини
Поліцейські контролюють громадський транспорт тільки на кінцевих зупинках

Поліцейські контролюють громадський транспорт тільки на кінцевих зупинках

Валерия Драгомирова
Контроль, громадський транспорт, Поліція, Карантин в Україні
Громадський транспорт. Фото: КМДА
Громадський транспорт. Фото: КМДА

Поліцейські не їздять у громадському транспорті для контролю кількості пасажирів під час карантину, а працюють на кінцевих зупинках.

Про це Українським Новинам повідомив представник Національної поліції.

"Поліцейські не їздять в автобусах для контролю, вони працюють на кінцевих зупинках та у місцях популярних маршрутів. Ми не можемо собі дозволити в кожен автобус або маршрутку відправити поліцейського", - сказав він.

За його словами, в кожному місті, в тому числі в Києві, поліцейські працюють на певних точках і маршрутах.

Кожен день поліція складає величезну кількість протоколів за порушення правил карантину.

Як повідомляли Українські Новини, поліцейські склали 405 адміністративних протоколів і відкрили 6 кримінальних проваджень за порушення правил карантину.

Раніше поліцейські в Києві не давали людям сісти у транспорт. Один з автобусів люди зупинили, перекривши дорогу і спробували увійти всередину. Поліція перегородила їм дорогу.

Крім того, спеціальні автомобілі з гучномовцями курсують у Києві для інформування людей про необхідність дотримання режиму карантину.

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