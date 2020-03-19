Украинцев начали оповещать по громкоговорителях о соблюдении карантина

В связи с ужесточением условий карантина в Украине, с 19 марта в Киеве, а с 20 по всей территории Украины, спецавтомобили ГосЧС будут курсировать по улицам городов с громкоговорителями и напоминать жителям о соблюдении карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Украине.

Гражданам настоятельно рекомендуют не выходить из дома без крайней необходимости.

Спасатели призывают украинцев заботиться о близких людях пожилого возраста и обеспечивать их всем необходимым, чтобы им не приходилось выходить на улицу.

Они напоминают, что в случае, если нужно выйти на улицу, необходимо:

Обходить места скопления людей;

Надевать защитные маски;

Сохранять дистанцию ​​между людьми не менее 2 метра;

Соблюдать меры личной гигиены.

Помимо этого в Броварах, Киевская область, такие машины начали курсировать уже 19 числа. О карантине также начали оповещать в Черновцах и Львове.

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