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19 марта 2020, четверг, 22:22 423
Общество 2020-03-20T00:00:02+02:00
Українські Новини
Украинцев начали оповещать по громкоговорителях о соблюдении карантина

Украинцев начали оповещать по громкоговорителях о соблюдении карантина

Таня Войтюк
Карантин, ГосЧС, Коронавирус, коронавирус в Украине, карантин в Украине, Карантин из-за коронавируса

В связи с ужесточением условий карантина в Украине, с 19 марта в Киеве, а с 20 по всей территории Украины, спецавтомобили ГосЧС будут курсировать по улицам городов с громкоговорителями и напоминать жителям о соблюдении карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Украине.

Гражданам настоятельно рекомендуют не выходить из дома без крайней необходимости.

Спасатели призывают украинцев заботиться о близких людях пожилого возраста и обеспечивать их всем необходимым, чтобы им не приходилось выходить на улицу.

Они напоминают, что в случае, если нужно выйти на улицу, необходимо:

  • Обходить места скопления людей;
  • Надевать защитные маски;
  • Сохранять дистанцию ​​между людьми не менее 2 метра;
  • Соблюдать меры личной гигиены.

Помимо этого в Броварах, Киевская область, такие машины начали курсировать уже 19 числа. О карантине также начали оповещать в Черновцах и Львове.

Как сообщали Українські Новини, в ВОЗ назвали стратегию борьбы с коронавирусом.

Напомним, Верховная Рада отнесла юридический факт введения Кабинетом Министров карантина к форс-мажорным обстоятельствам.

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