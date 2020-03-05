підписатися на розсилку
24.6 25.07
27.25 28.02
˟
  • Новини
  • Світ
  • В Угорщині підтвердили перші випадки коронавірусу
05 березня 2020, четвер, 08:20 5
Світ 2020-03-05T08:21:41+02:00
Українські Новини
В Угорщині підтвердили перші випадки коронавірусу

В Угорщині підтвердили перші випадки коронавірусу

Валерия Драгомирова
Угорщина, Коронавірус, Іранці, Коронавірус в Угорщині
Коронавірус. Фото: flickr
Коронавірус. Фото: flickr

В Угорщині підтвердили два перші випадки захворювання на коронавірус, на який захворіли понад 90 тисяч людей по всьому світу, обидва - в іранських студентів.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"У нас є перше заражене обличчя, точніше відразу два, яких нам довелося госпіталізувати. У них поки немає симптомів, але факт зараження підтверджено", - повідомив прем'єр-міністр Віктор Орбан.

Іран є однією з країн, найбільш постраждалих від коронавірусу за межами Китаю, де спалах почався в кінці минулого року.

Студенти вирушили додому на іранський Новий рік, і один з них вирішив перевіритися, чи не захворів, сказав Янош Славік, глава Національного інституту інфекційних захворювань.

Він відмовився уточнити, в якому закладі навчаються студенти. Дружина одного з студентів і подруга іншого були ізольовані.

Як повідомляли Українські Новини, у ВООЗ підтвердили, що від коронавірусу смертність вища, ніж від звичайного грипу.

Тим часом в Україні коронавірус підозрюють ще у шістьох осіб.

Більше новин про: Угорщина Коронавірус Іранці Коронавірус в Угорщині

Новим прем'єр-міністром став Денис Шмигаль
Найяскравіші цитати Зеленського про Кабмін
Новини
В Угорщині підтвердили перші випадки коронавірусу 08:20
Бойовики влаштовують провокації на Донбасі, поранені четверо бійців ЗСУ 08:16
Долар наближається до позначки 25. Курс валют в четвер від НБУ 06:30
Завтра Рада збереться на позачергове засідання для розгляду висловлення недовіри Рябошапці 23:52
Ахметов платив Шмигалю за 300 тисяч гривень в місяць 23:23
більше новин
Міністра фінансів і главу митниці потрібно відправляти у відставку, - нардеп Холодов 20:34
Програму Зеленського з будівництва доріг загрожують зірвати "тендерні тролі", - ЗМІ 11:11
Україна повинна захистити свій ринок від китайського імпорту сталі, - експерти 12:45
ЗМІ знайшли в ДАБК київських Бонні і Клайд: закоханих запідозрили у схемах, здирництві та корупції 13:25
Мітинги під будинком хворого на коронавірус в Чернівцях.Фото: promin.cv.ua
Сусіди хворого на коронавірус українця в Чернівцях під під'їздом вимагають ізолювати його дружину в лікарні 21:13
більше новин
"Дарниця" прискорила процес розробки препаратів завдяки SAP/OpenText 16:08
Приїде на високу температуру: через коронавірус змінять правила виклику "швидкої" та лікаря 12:45
Мітинги під будинком хворого на коронавірус в Чернівцях.Фото: promin.cv.ua
Сусіди хворого на коронавірус українця в Чернівцях під під'їздом вимагають ізолювати його дружину в лікарні 21:13
Ще шістьох осіб в Україні перевіряють на коронавірус 12:45
Може однофамілець подав, — пресслужба Гончарука заперечує інформацію про позов проти Разумкова 20:52
більше новин
Завтра Рада збереться на позачергове засідання для розгляду висловлення недовіри Рябошапці
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok