В Угорщині підтвердили перші випадки коронавірусу

В Угорщині підтвердили два перші випадки захворювання на коронавірус, на який захворіли понад 90 тисяч людей по всьому світу, обидва - в іранських студентів.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.



"У нас є перше заражене обличчя, точніше відразу два, яких нам довелося госпіталізувати. У них поки немає симптомів, але факт зараження підтверджено", - повідомив прем'єр-міністр Віктор Орбан.



Іран є однією з країн, найбільш постраждалих від коронавірусу за межами Китаю, де спалах почався в кінці минулого року.



Студенти вирушили додому на іранський Новий рік, і один з них вирішив перевіритися, чи не захворів, сказав Янош Славік, глава Національного інституту інфекційних захворювань.



Він відмовився уточнити, в якому закладі навчаються студенти. Дружина одного з студентів і подруга іншого були ізольовані.



Як повідомляли Українські Новини, у ВООЗ підтвердили, що від коронавірусу смертність вища, ніж від звичайного грипу.



Тим часом в Україні коронавірус підозрюють ще у шістьох осіб.