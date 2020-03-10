подписаться на рассылку
24.8 25.78
27.85 29.33
˟
10 марта 2020, вторник, 19:52 341
Европа 2020-03-10T19:52:55+02:00
Українські Новини
Венгрия продолжит блокировать заседания "Украина-НАТО"

Венгрия продолжит блокировать заседания "Украина-НАТО"

Ольга Фандорина
Венгрия, Комиссия, Украина-НАТО, Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото: 2424.hu
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото: 2424.hu

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия продолжит блокировать заседания комиссии Украина-НАТО до тех пор, "пока Киев не восстановит права национальных меньшинств". Об этом сообщает Hungary Today.


Сийярто также отметил, что его украинский коллега Дмитрий Кулеба, которого президент Украины Владимир Зеленский попросил работать с целью восстановления двусторонних отношений с Венгрией, должен посетить Будапешт 26 марта.

"Мы готовы и мы предложим разумные предложения", - заявил Сийярто, ранее рассказавший "языковые" предложения.
По его словам, с точки зрения двусторонних отношений Венгрии с соседними странами, ее отношения с Украиной являются наиболее сложными.

"Хотя Венгрия поддерживает Украину в вопросах территориальной целостности и суверенитета, она не должна забывать, что в Украине происходит много нарушений прав венгерского национального меньшинства", - сказал венгерский министр. 

Ранее сообщалось, что Петер Сийярто - противник украинского закона об образовании и языке, так как по его мнению, он нарушает права венгерского национального меньшинства. Глава МИД также назвал языковой закон "неприемлемым" и приписал его к антивенгреской политике.

Больше новостей о: Венгрия Комиссия Украина-НАТО Петер Сийярто

НБУ продал $250 млн на межбанке во вторник для сглаживания чрезмерных колебаний курса
Богдан впервые показал декларацию: квартира в Словакии, две Tesla и миллионы сбережений
Новости
В Киеве появились экспресс-тесты на коронавирус: пока их всего 1200 20:20
Футбольный матч между национальными командами Франции и Украины пройдет "за закрытыми дверями" 20:11
Контрабанда. Фото: СБУ
Контрабанду запчастей к бронетехнике и военной авиации на 1 млн долларов пытались вывезти из Украины 20:01
Венгрия продолжит блокировать заседания "Украина-НАТО" 19:52
Украинки из Винницы нацарапали свои имена на фреске Рафаэля в Ватикане 19:24
больше новостей
Такой цены давно не было: из-за коронавируса туры из Украины подешевели 07:00
Богдан впервые показал декларацию: квартира в Словакии, две Tesla и миллионы сбережений 13:36
Страховка от коронавируса и замена туров: как работают украинские туроператоры в условиях эпидемии 23:59
В Италии из-за "коронавирусного" карантина началась паника: люди штурмуют супермаркеты 09:45
Четыре из пяти украинцев празднуют Международный женский день 8 марта, - опрос 20:46
больше новостей
Суд обязал СБУ восстановить люстрированного советника и выплатить ему 2,5 млн гривен 20:30
Богдан впервые показал декларацию: квартира в Словакии, две Tesla и миллионы сбережений 13:36
Четыре из пяти украинцев празднуют Международный женский день 8 марта, - опрос 20:46
Карта коронавируса. Данные: South China Morning Post
В Италии за сутки коронавирусом заболели почти 1,5 тыс. человек. Данные на 9 марта 08:40 Карта
МН17. Фото: 112.ua
Фигурант по делу сбития MH17 руководил штурмом украинской военной части в Крыму, - начальник штаба части 16:37
больше новостей
В Минздраве рассказали, когда и по какой цене украинцы смогут приобрести экспресс-тесты на коронавирус
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok