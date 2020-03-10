Венгрия продолжит блокировать заседания "Украина-НАТО"

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия продолжит блокировать заседания комиссии Украина-НАТО до тех пор, "пока Киев не восстановит права национальных меньшинств". Об этом сообщает Hungary Today.



Сийярто также отметил, что его украинский коллега Дмитрий Кулеба, которого президент Украины Владимир Зеленский попросил работать с целью восстановления двусторонних отношений с Венгрией, должен посетить Будапешт 26 марта.



"Мы готовы и мы предложим разумные предложения", - заявил Сийярто, ранее рассказавший "языковые" предложения.

По его словам, с точки зрения двусторонних отношений Венгрии с соседними странами, ее отношения с Украиной являются наиболее сложными.



"Хотя Венгрия поддерживает Украину в вопросах территориальной целостности и суверенитета, она не должна забывать, что в Украине происходит много нарушений прав венгерского национального меньшинства", - сказал венгерский министр.

Ранее сообщалось, что Петер Сийярто - противник украинского закона об образовании и языке, так как по его мнению, он нарушает права венгерского национального меньшинства. Глава МИД также назвал языковой закон "неприемлемым" и приписал его к антивенгреской политике.