Поліція оголосила тендер на закупівлю 285 автомобілів за 276 млн гривень

Національна поліція, яка зараз активно складає протоколи за порушення карнтина, оголосила тендер на закупівлю 622 легкових автомобів, 12 мікроавтобусів і 7 спецавтомобілів для перевезення ув'язнених за 276 млн гривень.

Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Тендер розбитий на 4 лоти.

1 лот — 12 мікроавтобусів спецпризначення за 9,578 млн гривень (798 тис. гривень штука).

2 лот — 12 легкових авто типу універсал за 4,7 млн гривень (391,7 тис. гривень штка).

3 лот — 7 спецавтомобілів для перевезення ув'язнених за 6,286 млн гривень (898 тис. гривень штука).

4 лот — 600 легкових автомобілів типу кросовер за 255,36 млн гривень (425,6 тис. гривень штука).

Тендер оголошено 4 березня, кінцевий термін подачі заявок — 20 березня.

Як повідомляли Українські Новини, Національна поліція планує збільшити кількість поліцейських офіцерів громади з 251 до 3,2 тис.

У травні 2019 року Нацполіція запустила проект поліцейських офіцерів громад замість дільничних.

Також поліція запустила спецгрупи для протидії насильству в сім'ях учасників бойових дій.