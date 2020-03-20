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  • Поліція оголосила тендер на закупівлю 285 автомобілів за 276 млн гривень
20 березня 2020, пʼятниця, 11:24 5
Політика 2020-03-20T13:30:04+02:00
Українські Новини
Поліція оголосила тендер на закупівлю 285 автомобілів за 276 млн гривень

Поліція оголосила тендер на закупівлю 285 автомобілів за 276 млн гривень

Кира Молчанова
Тендер, Автомобіль, Закупівлі, Поліцейський автомобіль
Нацполиция. Фото: Інформатор
Нацполиция. Фото: Інформатор

Національна поліція, яка зараз активно складає протоколи за порушення карнтина, оголосила тендер на закупівлю 622 легкових автомобів, 12 мікроавтобусів і 7 спецавтомобілів для перевезення ув'язнених за 276 млн гривень.

Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Тендер розбитий на 4 лоти.

  • 1 лот — 12 мікроавтобусів спецпризначення за 9,578 млн гривень (798 тис. гривень штука).
  • 2 лот — 12 легкових авто типу універсал за 4,7 млн гривень (391,7 тис. гривень штка).
  • 3 лот — 7 спецавтомобілів для перевезення ув'язнених за 6,286 млн гривень (898 тис. гривень штука).
  • 4 лот — 600 легкових автомобілів типу кросовер за 255,36 млн гривень (425,6 тис. гривень штука).

Тендер оголошено 4 березня, кінцевий термін подачі заявок — 20 березня.

Як повідомляли Українські Новини, Національна поліція планує збільшити кількість поліцейських офіцерів громади з 251 до 3,2 тис.

У травні 2019 року Нацполіція запустила проект поліцейських офіцерів громад замість дільничних.

Також поліція запустила спецгрупи для протидії насильству в сім'ях учасників бойових дій.

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