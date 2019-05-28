Вместо участковых Нацполиция вводит полицейских офицеров общин

Национальная полиция запустила проект полицейских офицеров общин вместо участковых.\r\nОб этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков в ходе представления проекта на Софийской площади в Киеве, передают Українськi Новини.\r\nПо его словам, полицейские офицеры общин будут работать в 30 тыс. населенных пунктов, в которых проживает около 28 млн человек.\r\nПолицейские общин будут отличаться от участковых тем, что будут отвечать только за свою территориальную общину, в пределах которой проживают, у них будет свой автомобиль, планшет и рабочий кабинет.\r\nОни не будут привлекаться к другим правоохранительным задачам, например, конвоированию задержанных.\r\n\r\n\r\n\r\nНа данный момент на службу заступают первые 34 общинных офицера.\r\nКак сообщали Українськi Новини, с 1 июня 2017 года Национальная полиция начала эксперимент по созданию должностей полицейских детективов в 7 областях.