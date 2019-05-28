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28 мая 2019, вторник, 10:41 2222
Силовые структуры 2019-05-28T10:41:56+03:00
Українські Новини
Вместо участковых Нацполиция вводит полицейских офицеров общин

Вместо участковых Нацполиция вводит полицейских офицеров общин

Национальная полиция запустила проект полицейских офицеров общин вместо участковых.

Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков в ходе представления проекта на Софийской площади в Киеве, передают Українськi Новини.

По его словам, полицейские офицеры общин будут работать в 30 тыс. населенных пунктов, в которых проживает около 28 млн человек.

Полицейские общин будут отличаться от участковых тем, что будут отвечать только за свою территориальную общину, в пределах которой проживают, у них будет свой автомобиль, планшет и рабочий кабинет.

Они не будут привлекаться к другим правоохранительным задачам, например, конвоированию задержанных.

На данный момент на службу заступают первые 34 общинных офицера.

Как сообщали Українськi Новини, с 1 июня 2017 года Национальная полиция начала эксперимент по созданию должностей полицейских детективов в 7 областях.

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